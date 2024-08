Det sier advokat Farid Bouras i Advokatfirmaet Elden som er oppnevnt som forsvarer for den 24 år gamle mannen.

I tillegg er ytterligere en mann i 20-årene pågrepet og siktet. Politiet jakter også en kvinnelig mistenkt som ved 12.15-tiden søndag fortsatt ikke var pågrepet.

Det var like etter klokken 21 lørdag at politiet fikk melding om knivstikking ved Landmannstorget i Skien sentrum.

Tenker på knivofferet

Nødetatene rykket raskt ut og fant en mann i begynnelsen av 20-årene som var knivstukket. Mannen ligger nå kritisk skadd på Ullevål sykehus i Oslo.

– Jeg har hatt en kort samtale med min klient. Han forteller at han var vitne til nattens hendelse, og at han nå først og fremst er opptatt av at det skal gå bra med fornærmede, sier Bouras.

Han tilføyer at 24-åringen ikke erkjenner straffskyld.

Avhøres søndag

– Han skal avhøres av politiet senere i dag om hva han ble vitne til i natt. Jeg kan ikke kommentere detaljer i hva min klient var vitne til før han har forklart seg for politiet, sier Bouras.

Ifølge forsvareren regner 24-åringen med å bli løslatt.

– Min klient regner med å bli sjekket ut av saken så snart han har fått forklart seg for politiet, sier Bouras.

Advokat Farid Bouras forsvarer den ene av de siktede etter knivstikkingen i Skien. Foto: Mohammed Alayoubi

Advokat Tollef Skobba i Advokatfirmaet Hasle forsvarer den andre mannen som er pågrepet og siktet i saken.

– Jeg fikk dette oppdraget for en liten stund siden og er på vei til arresten for snakke med min klient nå, sier Skobba til NRK ved 11.15-tiden.

Jakter en tredje person

Politiadvokat John Ivar Johansen ved Sør-Øst politidistrikt sa til NRK søndag morgen at ytterligere en navngitt person er besluttet pågrepet i saken.

– Vi leter etter én person til som vi mistenker har vært delaktig i hendelsen i Skien. Vedkommende er besluttet pågrepet og vi håper å finne personen så snart som mulig.

NRK er kjent med at det er en kvinne politiet nå er på jakt etter, men politiadvokaten ønsker ikke å bekrefte dette.

Ved 12.45-tiden får NRK opplyst at vedkommende ennå ikke er pågrepet.

Politiadvokat Ole Jacob Garder ved Sør-Øst politidistrikt overtok ansvaret for saken søndag formiddag. Han har så langt ikke vært tilgjengelig for intervju.