Ved 21.20-tiden hadde politiet fortsatt ikke kontroll på gjerningspersonen.

– Vi har ingen nye opplysninger om gjerningspersonen og vet fortsatt ikke hvor åstedet er, sier operasjonleder i Sør-Øst politidistrikt.

Det var like etter klokken 19.30 at politiet meldte om knivstikkingen i Sandefjord sentrum.

– Stukket i ryggen

– Vi fikk melding om at en person hadde problemer. Da vi kom frem, viste det seg at en mann hadde et stikk i ryggen som var påført med en skarp gjenstand, sier innsatsleder Jon Terje Stäheli i Sør-Øst politidistrikt.

Innsatsleder Jon Terje Stäheli Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Ifølge politiet ble mannen som var knivstukket raskt tatt hånd om av ambulansepersonell.

– Tilstanden til mannen er usikker per nå. Han er kjørt til Sykehuset Vestfold i Tønsberg, sier Stäheli.

Etterlyser vitner

Politiet jobber onsdag kveld med å kartlegge hvor knivstikkingen fant sted.

– Vi har så langt ikke funnet åstedet, sier Stäheli.

Politiet arbeider også med å få kontroll på vitner. Hendelsesforløpet skal være uklart.

– Hvis noen har sett eller hørt noe, ønsker politiet tips, sier innsatslederen.

En frilansfotograf i Sandefjords Blad skal ha fått opplyst at den fornærmede skal ha kommet gående opp Sverres Gate i Sandefjord sentrum.

Her skal han ha møtt forbipasserende som varslet politiet.