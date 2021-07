– Innenfor dette området har vi Norges største konsentrasjon av CO₂-utslipp. Derfor passer det godt her, sier forskningsleder ved Sintef Industri, Hans Aksel Haugen.

Industrien i Grenland lager like mye CO₂ som en fjerdedel av alle landets personbiler.

Nå kommer planene som skal gjøre hele industrien her CO₂-fri.

Prosjektet har fått 11 millioner kroner. Lykkes det, kan totalt 1,2 millioner tonn CO₂ bli lagret i Nordsjøen.

UTSLIPP: Forskningsleder i Sintef Industri, Hans Aksel Haugen, viser til at industrien i Grenland har Norges største konsentrasjon av CO₂-utslipp. Foto: RICHARD AUNE / NRK

Unikt i verden

Det statlig finansierte CO₂-fangstanlegget bygges nå på Norcem, seks kilometer fra industriområdet Herøya i Porsgrunn.

Det er dette anlegget som hele industrien i Grenland ønsker å kople seg på for å lagre all CO₂ i Nordsjøen.

– Det er helt unikt i verden. Ingen andre som vi vet om har forsøkt, eller har tenkt til å forsøke dette, sier direktør i Herøya industripark, Sverre Gotaas.

De drømmer om å lokke til seg ny industri ved å tilby en fiks ferdig løsning for CO₂-håndtering.

UNIKT: – Det er ingen andre som vi vet om, som har forsøkt eller har tenkt til å forsøke dette, sier direktør i Herøya industripark, Sverre Gotaas. Foto: LARS TORE ENDRESEN / NRK

Et fellesanlegg vil fordele kostnadene og gjøre det billigere.

– Det betyr at vår konkurransefordel i hele regionen blir veldig stor. Det er dyrt å håndtere CO₂, sier Gotaas.

Trenger milliardstøtte

Ingen vet prisen på CO₂-prosjektet i dag, men det vil være avhengig av milliardstøtte fra staten.

Statsminister Erna Solberg er positiv til prosjektet.

– Det er utrolig spennende. Vi trenger å ta ut CO₂ av industrien i Norge også. Det at man kan gjøre det i et så kompakt område som her for den fellesgevinsten, er utrolig positivt, sier Solberg.