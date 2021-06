Det var klokka 03 natt til torsdag at en politipatrulje stanset bilen i Skien.

Mannen som kjørte hadde nesten ikke sikt på grunn av avisene som dekket frontruta.

– Det var veldig mange aviser og blader som fylte opp dashbordet og oppover vinduet, slik at bilføreren hadde dårligere utsikt gjennom frontruta, forteller operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Merete Kvaal, til NRK.

Det var TA og Varden som først omtalte saken.

Fikk bot

Mannen fikk en bot på 2700 kroner på stedet for manglende sikt.

Han hadde ingen forklaring på hvorfor han kjørte rundt slik.

– Det blir bare spekulasjoner på om det kan være bekvemmelighetshensyn, men det kjenner jeg ikke til, sier operasjonslederen.

Selv om politiet treffer på mye rart, var dette et uvanlig syn også for dem.

– Jeg har vel ikke akkurat opplevd en helt lik sak som dette, sier Kvaal.

Viktig med utsikt

God sikt er viktig når man kjører, understreker operasjonslederen.

– Det kan vel kanskje sammenliknes med dem som ikke skraper bort is fra rutene sine om vinteren. Uansett er det snakk om å ha for liten sikt som vi har reagert på, sier hun.

– Det er absolutt viktig med god sikt på grunn av trafikksikkerhetshensyn, påpeker Kvaal.

Mister førerkortet

Hver vinter mister en rekke bilførere førerkortet på grunn av dårlig sikt, forteller trafikksikkerhetskoordinator i Sør-Øst politidistrikt, Henning Ødegaard Johansen.

Det er en skjønnsmessig vurdering om en bilfører skal fratas sertifikatet, opplyser han.

– Det er ikke et enkelt svar med to streker under, men en vurdering av tjenestemann på stedet som ser forholdet, sier han.

De ser også tungtransport med mye rart i ruta og der politiet har tatt beslag i førerkortet.

– Vi krever god sikt ut av ruta for at man skal se og vurdere alt som skjer i trafikken. Det har med oppmerksomheten i trafikken å gjøre, sier han.

Johansen mener derfor det ikke bør ligge noe i frontruta i det hele tatt.

– Frontruta skal vi benytte til å se ut av. Løse gjenstander i bil representerer også en stor fare, sier han.