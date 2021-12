I februar i år var det auksjon på flere av Jahn Teigens ting, blant annet på «Optimist»-gitaren hans, en Gretsch White Falcon.

I forbindelse med at det nye Teigen-museet skal etableres i Tønsberg, ble også historien rundt salget av en av Teigens gitarer kjent.

Kenneth Børresen, som jobber som rørlegger i Drammen, la inn et autobud på 70.000 kroner på gitaren. Trodde han.

Ved en liten glipp la han til en ekstra null til summen og autobudet stod på 700.000 kroner.

Et autobud registrerer det høyeste beløpet du ønsker å gi for gjenstanden som skal auksjoneres bort. Ved å bruke dette slipper du å være aktivt med i budrunden.

– Så så jeg i avisa at gitaren til Jahn Teigen var solgt, og at den passerte 70.000. Da tenkte jeg at da er ikke jeg med lenger. Men det var jeg visst, sier han.

Siden ingen ga et høyere bud, stoppet budrunden før maksgrensen til Børresen på 700.000 kroner var nådd.

Børresen måtte ut med 502.625 kroner for gitaren. Han har aldri forsøkt å trekke budet.

– Jeg ble egentlig overrasket over at den ble solgt for så lav sum, sier han og legger til at den er verdt pengene.

Han spiller selv og har 16 andre gitarer. Men en White Falcon har han alltid ønsket seg.

– Hver gitar har hver sin sjel og lyd.

FØRSTE MØTE: Her får Kenneth Børresen overrakt gitaren til Jahn Teigen. Det er Teigens datter Sara Skorgan Teigen som overrekker gitaren. Foto: privat

Nytt Teigen-museum i Tønsberg

På brygga i Tønsberg etableres det nå et eget Jahn Teigen-museum.

Tidligere har det vært et Jahn Teigen-museum i Arendal, som Steinar Modalen selv har bygget.

Nå er nærmere 2000 objekter sendt fra Modalens museum til det nye museet i hjembyen til den kjente artisten.

Likevel mangler det nye museet to viktige ting for å bli komplett. Den originale skjelettdrakten Teigen brukte da han sang låten «Vodoo» i Melodi Grand Prix i 1976, og «Optimist»-gitaren, som Børresen nå har.

KJØP: Steinar Modalen har vært inne på tanken om å kjøpe tilbake gitaren til Børresen. Men da må de nok ut med samme summen, tenker han. Foto: Robert Hansen / nrk

Modalen var med på budrunden på gitaren. De hadde nesten 1,5 millioner kroner å kjøpe Jahn Teigens ting for til museet. Men en av de få tingene de ikke fikk, var gitaren.

– Hvis vi hadde bydd videre, så hadde jo dette tikket og gått, for det autobudet lå jo på 700.000, sier Modalen.

Les også: Sara Teigen auksjonerer bort 300 av farens ting

Kan havne på museet

Nå kan det hende at museet vil kjøpe gitaren til Børresen. Men da må de nok ut med den samme kjøpesummen gitaren gikk for, forteller Modalen.

Tanken på å selge gitaren til museet er ikke helt fremmed for rørleggeren fra Drammen.

– Alt er til salgs så lenge noen betaler for det, sier han.

Likevel presiserer han at han helst vil ha den selv, men hvis den en dag skal selges til noen, så er det helst til museet.

Jahn Teigen og Inger Lise Rypdal sang «Voodoo» i den norske finalen i Melodi Grand Prix 1976. Låten er skrevet av Terje Rypdal, og ble nummer to i finalen. Du trenger javascript for å se video. Jahn Teigen og Inger Lise Rypdal sang «Voodoo» i den norske finalen i Melodi Grand Prix 1976. Låten er skrevet av Terje Rypdal, og ble nummer to i finalen.

Til informasjon så er skjelettdrakten fortsatt ikke funnet. Ryktene sier at drakten lå i en container i Skien sammen med flere andre ting. Det ble gjort innbrudd i containeren, og drakten var blant tingene som ble stjålet.

– Den tror jeg er borte for alltid, sier Modalen.