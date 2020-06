Det blir norgesferie på de aller fleste av oss. Mange flere vil være hjemme eller på bil- eller båtferie i sommer.

Det betyr også at mange kommer til å ha med kjæledeggen på tur, men da er det en rekke hensyn du bør ta.

Aller først bør du sørge for at dyrets ID-chip er registrert i databasen Dyre-ID. Alle dyr bør være chippet slik at de kan få hjelp til å finne tilbake til eier om de skulle bli borte. Dyr uten ID-merking har i praksis ingen rettsvern, forklarer daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge og veterinær, Åshild Roaldset.

1. Bruk bur og gi det plass

Stapper man bagasjen helt inntil buret, kan dyret få det for varmt.

– Selv om det er kjølig og behagelig hos sjåføren og i baksetet, kan det bli hett bakerst i bilen når sola står på, sier Roaldset.

Hun anbefaler å ikke pakke for tett på buret eller for mye i høyden.

SELE: Er det ikke plass til bur, kan hunden sikres med hundesele til setebeltet. Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Der det ikke er plass til bur, kan hunden festes i spesielle seler som kombineres med setebeltene.

Ifølge NAF vil en hund på 20 kilo, ved en kollisjon i 50 kilometer i timen, veie rundt ett tonn. Da vil en løs hund komme som et prosjektil og være farlig for alle i bilen.

NAF anbefaler også at buret, hvis mulig, plasseres høyt slik at kjæledyret kan følge med på veien. Da kan du også unngå en bilsyk hund eller katt.

2. Ta hyppige pauser

Sørg for at dyret har nok drikke, får gått på do og får strekt på beina.

– Du bør sørge for å ta pause hver time. Det er godt for både dyr og mennesker, sier Roaldset.

Transportbur er og skal være trange for dyrets sikkerhet. Derfor er det ekstra viktig at dyret ikke sitter i buret for lenge av gangen.

Ta med hundens vanlige mat. Noen hunder får diaré ved fôrbytte.

VANN: Sørg for at kameraten din får tilstrekkelig med væske. Foto: Tryg Forsikring / Colorbox

3. Ikke stress den firbeinte

Hunder som er varme og kanskje litt irritert kan fort bli stresset. Da kan det bli plutselig kaos.

– Og hater hunden din for eksempel å være i bil eller båt, tar du den ikke med, sier Roaldset.

Er hunden med i båten, husk redningsvest.

Spør veterinæren din om reisesyketabletter dersom hunden din blir reisesyk, anbefaler Roaldset.

4. Ikke forlat dyret i bilen

På de varmeste dagene, kan sommersolen gjøre at det blir ekstremt varmt i bilen. Når du tar deg en kort rast eller en «liten tur» på butikken, bør du ta dyret ut av bilen, anbefaler NAF.

FARLIG: Temperaturen øker kjapt i en bil uten klimaanlegg på. Ta med dyret ut. Foto: Lise Gro Andersen / NRK

Det er lov å knuse en bilrute dersom du mistenker at det er fare for dyrets liv og helse.

5. Hold hunden inne på de varmeste dagene

Vel framme etter bilturen, er det tid for lange dager i solen. Dyr, spesielt med tykk pels eller kort snute, blir fort varme og trenger avkjøling for å ikke bli overopphetet. Roaldset sier mange ikke kjenner igjen symptomene.

– Ikke ta dyret ditt ut i lange perioder på de varmeste dagene. Selv om hunden ligger i skyggen, kan det bli for varmt.

Om hunden din søker mot vann, kalde gulv der magen avkjøles eller at den er slapp og ikke orker å reise seg, er det typiske symptomer på overoppheting, ifølge dyreklinikkjeden Anicura.

– Spesielt hunder med kort snute er utsatt. De er plaget med dårlige luftveier og har ikke samme mulighet til termoregulering på grunn av den korte snuten, sier Roaldset.