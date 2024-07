Saken oppsummert Rapgruppen Roc Boyz kastet ut snifferør til publikum under deres opptreden på Stavernfestivalen.

En mor, Diana Johansen, uttrykker sjokk og bekymring over hendelsen.

Roc Boyz har tidligere fått omtale for kontroversielle handlinger, inkludert å vise porno som en del av sceneshowet.

Stavernfestivalen har fri aldersgrense, men barn og unge under 16 år må komme med en voksen. Festivalen er populær blant yngre deltakere.

Roc Boyz svarte på kritikken ved å hevde at rørene er ment for å henge på kjøleskapet.

Stavernfestivalen uttalte at de forholder seg til norsk lov og at ulovlig rusbruk ikke er tillatt på festivalområdet. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Jeg synes det er helt forkastelig og sjokkerende.

Diana Johansen var ikke til stede under den aktuelle konserten, men møtte en jentegjeng på 16–17 år som viste fram det de hadde fått utdelt fra scenen.

Bandet Rock Boyz dokumenterte selv det hele på Snapchat. Foto: Skjermdump fra snapstory til Roc Boyz Bandet Rock Boyz dokumenterte selv det hele på Snapchat. Foto: Skjermdump fra snapstory til Roc Boyz

De beskrev at bandet Roc Boyz kastet snifferør til publikum fra scenen. Og de fikk selv tak i et av dem.

Johansen er sjokkert over det hun ble fortalt og så på snapchat. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Selv hadde Johansen aldri før sett slikt utstyr.

Et kjapt google-søk viser at nettbutikker selger et tilsvarende produkt uten gravering som de markedsfører som et «kult snifferør i metall utformet som en støvsuger.»

– Jeg blir bekymret for det miljøet ungene vokser opp i nå og hvordan kulturen har blitt, sier hun.

Flere barn og unge til stede

Stavernfestivalen er populær også blant de yngre deltakerne.

Det er fri aldersgrense på festivalområdet, men barn og unge under 16 år må komme med foreldre eller foresatte. Barn under 13 år har gratis inngang.

Rapgruppa Roc Boyz, som blant annet har vært populære hos russen, har tidligere fått omtale etter å ha vist porno som en del av sceneshowet.

Bandet Rock Boyz er populære blant ungdommen. Foto: Tom Øverlie Bandet Rock Boyz er populære blant ungdommen. Foto: Tom Øverlie

De er kjent for å ha kontroversielle tekster med blant annet vold og narkotika som tema. En av låtene til gruppa heter «Cocaina».

– Til å henge på kjøleskapet

– Jeg reagerer på hvor ansvaret til Stavernfestivalen er opp i alt dette, sier Johansen, som legger til at hun hadde forventet mer kontroll.

Roc Boyz har blitt fremlagt kritikken fra Johansen.

NRK har sendt flere spørsmål, men fikk kun dette til svar:

– De brukes til å henge på kjøleskapet.

Roc Boyz er inngravert på siden av den såkalte "bullet snifferen". Foto: Privat Roc Boyz er inngravert på siden av den såkalte "bullet snifferen". Foto: Privat

Stavernfestivalen skriver i en uttalelse at festivalen forholder seg til norsk lov, og at det er ikke tillatt med ulovlig rusbruk på festivalområdet.

– Politiet og innleid sikkerhetsselskap ivaretar dette og vi har god dialog med politiet – som melder at narkotikabeslag var på nivå med tidligere år. Gjennomgående er politiet fornøyd med festivalen, med ingen alvorlige hendelser på et stort antall besøkende, skriver pressekontakt Mariann Bjørnelv i en e-post til NRK.