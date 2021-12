Trafikken på E18 går nå noenlunde normalt igjen, etter at det tidligere i ettermiddag ble meldt om flere ulykker etter hverandre i gamle Vestfold fylke.

I Trøndelag ble det meldt om seks ulykker på knappe to timer.

Vogntog sliter på glatta

– E18 er nå oppe og går igjen, med unntak av Langangen der ett felt er stengt, opplyser Kjetil Løvås, som er trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen.

Tidligere ble det anbefalt å benytte omkjøring via gamle E18, men dette har man nå gått bort fra. Der står det nemlig et utenlandsk vogntog som sliter med å komme seg videre i det lokale snøværet. Mannskaper er på vei for å bistå.

Løvås anbefaler trafikkantene om å ta det ytterst forsiktig på E18 fremover.

– Det er mange biler på veien i dag, og i kombinasjon med snø og glatt veibane gjelder det å kjøre etter forholdene så alle kommer seg trygt hjem igjen.

Tre ulykker rett etter hverandre

I ettermiddag var det altså tre trafikkulykker som skapte trøbbel i trafikken på E18 bare gjennom Vestfold. Det opplyser Øyvind Hammervold til NRK. Han er operasjonsleder i Sørøst politidistrikt.

Denne bilen fikk juling på glatta ved Holmestrand tirsdag kveld. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Både i Paulertunnelen utenfor Larvik, Botnetunnelen i Holmestrand og ved Bentsrud i sistnevnte kommune smalt det på glatta.

– Heldigvis er det ingen personskade i forbindelse med ulykkene, men bilistene må regne med saktegående trafikk, sier Hammervold.

Nødetatene er ute på en rekke oppdrag i trafikken tirsdag. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Årsaken var lokale snøbyger i området mellom Larvik og Holmestrand.

Det er tidligere meldt om svært glatt veibane på strekningen gjennom Vestfold. Vegtrafikksentralen bidrar nå med å salte.

– Da vi rykket ut var det skikkelig glatt fra Holmestrand og nordover, bekrefter Henrik Oseberg, brannmester i Vestfold brannvesen

Trafikkaos flere steder i Trøndelag

Også i Trøndelag er det mange utfordringer i trafikken. På litt over to timer har det vært seks trafikkulykker i fylket.

Det er svært glatte veier flere steder.

Både på E39 mellom Orkanger og Hemnkjølen og i Rissa melder politiet om glatte veier.

– Vi har fått en del telefoner om at det er glatt i distriktet, fra nord til sør, sier Øystein Sagen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Politiet oppfordrer sjåfører til å kjøre forsiktig og avpasse farten etter forholdene.

Ulykke på E39

På E39 mellom Orkanger og Hemnkjølen meldte politiet like før klokken 15 at en bil hadde kjørt i autovernet ved Skjenalddalen. En bil med to personer har kjørt av veien. Begge skal være uskadde.

Det er nullføre og glatte veier, og politiet melder at trafikken i området går sakte.

Like før klokken tre har også et vogntog veltet på Inner Vikna i Nærøysyund.

Lavøyvegen er stengt like øst for krysset til Nordveien, melder politiet.

To ulykker med barn involvert

Klokken 15.38 meldte politiet om en frontkollisjon i Namsos.

En kvinne i 70-årene og et barn er kjørt til legevakta etter en ulykke ved Namsos. Foto: Kjetil Langeng

Ulykken skal ha skjedd i Bangdalsvegen på Spillum. En kvinne i 70-årene og et barn er kjørt til legevakta. En mann i 70-årene var i den andre bilen. Han skal være uskadd.

– Det pågår etterforskning av saken, der politiet tar avhør. Det er ikke mistanke om promillekjøring, sier Øystein Sagen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Politiet melder klokken 16 at et vogntog har sakset på fylkesveg 717 ved Kvithyll i Rissa.

Klokken 16.09 varsler politiet at et barn har blitt påkjørt av en bil i Bergsæterveien i Soknedal. Barnet er bevisst og ambulanse og politi er på vei til stedet.

Like før 17.30 melder politiet at to biler har kollidert i Søvasskjølvegen i Orkdal. Ambulanse og politi er på vei til ulykkesstedet.

– Det er trafikkaos på strekningen der ulykken har skjedd, og en lastebil har sklidd av veien i den forbindelse, forteller Sagen.