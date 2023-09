• Christina Maria Bratli, som til dagleg jobbar i rådhuskantina, er valt til ny ordførar i Horten for Arbeidarpartiet.

• Ho har forståing for at mange reagerer på politikarar som ikkje klarer å følgje lover og reglar, og meiner alle politikarar må bidra til å attskape tillit.

• Bratli har ikkje tid til aksjehandel, men har investert litt i nokre små fond.

• Statsvitar Signe Bock Seegard meiner folks haldningar og tillit til politikarane blir påverka av kompetansen og intensjonen til politikarane om å vareta folks interesser.

