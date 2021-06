«Det er vanskelig å holde seg saklig akkurat nå, så her kommer det:»

I et Facebook-innlegg forteller Dyrebeskyttelsen hva de ble varslet om i går kveld.

Tre kaniner ble funnet slengt ut i skogen rett ved en vei i Sannidal i Kragerø.

Personen som ringte inn fant burene i deler og kaniner som løp løst rundt i nærheten.

– De fleste som dumper kaniner setter bare dyret ut i naturen, men her har de tatt med buret, leker og alt. Det er et klart og tydelig signal på at de bare er dumpet som søppel, forteller Veronika Olsen, leder for Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Telemark.

Personen som fant kaninene greide å få tak i dem og sette sammen burene.

Sånn så det ut der kaninene var dumpet. Foto: Dyrebeskyttelsen

– Tror de tåler det

Dyrebeskyttelsen har anmeldt dumpingen til politiet.

De tror ikke politiet vil prioritere saken, men anmelder alle slike saker av prinsipp og tror dette er et eksempel på at folk har fått seg «koronadyr».

– Vi får ganske ofte meldinger fra folk som ser kaniner når de går tur. Det er et veldig stort problem, og ofte blir de dumpet fordi de ikke tenker på hvor mye en kanin egentlig trenger.

– Tror du eieren har tenkt at kaninene ville greie seg på egen hånd?

– Mange tenker sånn, men kaniner tåler ikke kulde eller å slåss mot katter og rev. De ville ha tørstet i hjel eller blitt påkjørt. Intensjonen til personen som dumpet var ikke at de skulle ha det bra, mener Olsen.

Bare burene koster mellom 3000 og 5000 kroner, tror Olsen.

Foto: Dyrebeskyttelsen Norge

Søker fosterfamilier

Foreløpig blir kaninene tatt vare på av en frivillig fordi det er stor mangel på fosterhjem for dyr.

De må bruke minst 9000 kroner på å kastrere kaninene og over 1000 kroner i utstyr og høy.

Dyrebeskyttelsen ber den eller de som står bak om å melde seg og betale for kastrering og utstyr.

Foto: Dyrebeskyttelsen

– Man har et ansvar

Politistasjonssjef i Kragerø, Øystein Skottmyr, har ikke sett anmeldelsen det gjelder, men sier til NRK at de vil følge opp saken.

På generelt grunnlag kan man gi bøter når man bryter dyrevelferdsloven, sier Skottmyr.

– Det er bestemmelser som regulerer dette, også vil det være påtalemyndigheten som må vurdere alvorlighetsgraden.

– Hva synes politiet om saken?

– Jeg synes det er trist og leit å høre om tilfeller der folk behandler dyr på denne måten. Det følger med noen forpliktelser når man skaffer seg dyr. Man må ta hensyn, behandle dyret med respekt og at de har det godt uten at de skal bli utsatt for noe sånt.