Kan ta ett år før flomskadene er utbedret

• Store nedbørsmengder forårsaket flom og enorme skader i Midt-Telemark for to uker siden, med 350 mennesker evakuert og veier og broer ødelagt.

• Familien Haukeland kan ikke flytte tilbake til sitt skjeve hus i Breskelia, og vurderer å bygge et nytt hus på samme sted.

• Kommunen har begynt opprydningsarbeidet og jobber spesielt med å reparere en skolevei som ble hardt rammet.

• Kommunalsjefen oppfordrer innbyggerne til å være oppmerksomme på vassdrag og vann, og å varsle kommunen om problemer med kommunal infrastruktur eller grunn.

