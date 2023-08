Er det hensiktsmessig å ha helårsforbud mot å fiske torsk langs en så liten del av kysten? Hvorfor er ikke helårsforbudet utvidet til mer av kysten enn bare Vestfold og Telemark og Oslofjorden?

– Kysttorsken er i dårlig forfatning. Forskning har vist en dårlig utvikling over tid, og det er spesielt ille i Oslofjorden og på Skagerrak-kysten. Derfor har det vært behov for å ha et forbud mot fiske. Og nettopp fordi det er et inngripende tiltak har man forsøkt å begrense det. Når forbudet har fått virke en stund skal vi vurdere det på nytt, og se om det er behov for å utvide området med fiskeforbud.

Hva mener dere er det viktigste tiltaket for å verne torskebestanden her til lands? (Er det andre tiltak som har større innvirkning på bestanden enn hobbyfiske?)

– Det viktigste er at vi sørger for at fisken har gode områder der bestanden kan vokse, og at det ikke fiskes for mye slik at det går på akkord med bærekraften. Hvilke tiltak som har størst effekt vil variere, og vi fastsetter fiskerireguleringer ut fra hva slags utfordringer som finnes i bestandenes utbredelsesområder. I Oslofjorden vil en stans i fritidsfisket kunne gi en rask effekt. For å få gode resultater over tid vil det viktigste være å hindre avrenning fra landbruket, samt bevaring og restaurering av viktige oppvekstområder.