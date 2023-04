Kan bli bryggeristreik fra søndag – har kjøpt inn litt ekstra øl

Neste uke er det meldt varme dager på Østlandet, dermed trekker mange utendørs for å nyte årets første utepils.

Men bryggeriene er blant bedriftene som rammes ved en eventuell streik, noe som også skaper usikkerhet i utelivet.

23.000 medlemmer kan bli tatt ut

Meklingen hos Riksmekleren starter klokken 10.00 fredag. Blir det ikke enighet mellom NHO på den ene siden og LO og YS på den andre, kan det bli streik.

LOs hovedkrav er reallønnsvekst, likelønn og lavlønnstillegg.

Nesten 23.000 LO-medlemmer fra bedrifter og industri over hele landet kan bli tatt ut.

Blant bedriftene som rammes, er Ringnes, Mack, Aas, Hansa og Dahls bryggerier.

Det går særlig ut over Ringnes, som nevnes 19 ganger i oversikten.

Her kan du se en oversikt over hvilke bedrifter som skal først ut i en streik:

– Alle skal ha øl

På puben Black and White i Tønsberg strømmer faste kunder inn dørene fra tidlig om formiddagen.

Deretter er det et jevnt sig av folk gjennom dagen, forteller assisterende daglig leder Miriam Kvam.

Hun ble umiddelbart urolig da hun fikk vite at bryggeriene kan bli tatt ut i streik.



– Jeg tenkte «åh, nei», men jeg har tro på at det ikke kommer til å vare så lenge.



Miriam Kvam, assisterende daglig leder ved Black and White i Tønsberg. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Kvam innrømmer at hun har kjøpt inn litt ekstra øl, i tilfelle.

– Hvor lenge klarer du deg uten leveranser?

– Vi klarer vel et par uker, så det går vel greit. Vi har mye annet også.

Om noen få uker venter Foynhagen i Tønsberg 1500 gjester til sesongåpningen 6. mai.

Alle skal få drikkevarene de ønsker seg, uavhengig av om det blir streik, sier daglig leder Kim Alexander Holmøy.

– Alle skal ha en øl, og det skal de få.

Kim Alexander Holmøy, daglig leder ved Foynhagen i Tønsberg. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Holmøy legger til at streik ikke er gøy for noen, og at han håper partene blir enige.

Han tar høyde for streik og har fylt opp det han kan.

– Vi har alternativer, om det skulle vare over lengre tid, så det skal ikke gå utover kunder hos oss.

Blir tomme lagre

Hvis ikke partene blir enige blir 1665 medlemmer av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund tatt ut i streik.

Forbundet har ingen kommentarer utover det de har svart tidligere i prosessen.

– Vi har alltid som mål å bli enige når vi går til forhandlinger og mekling, men er godt forberedt på en eventuell streik, svarer forbundsleder Anne Berit Aker Hansen i en e-post til NRK.

Kommunikasjonsdirektør Ingunn Storetvedt Eriksen i NHO mat og drikke sier de fleste norske bryggerier blir tatt ut, hvis det blir strek.

– Hvis det blir konflikt, vil produksjonen stanse opp og lagrene blir tomme etter en viss tid, sier Eriksen.

Når lagrene går tomme for drikke, avhenger av hvor mye det er der nå og etterspørselen, sier hun.

NRK forklarer Hva betyr årets lønnsoppgjør? Bla videre Hva forhandler de om? I år er det mellomoppgjør. Det vel si at partene bare forhandler om penger. Det er arbeidstakerorganisasjonen LO og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som starter med forhandlinger for privat sektor Hva er frontfagsmodellen? Lønnsoppgjørene i Norge gjøres etter frontfagsmodellen. Det betyr at privat, konkurranseutsatt industri er med å forhandle først. Det setter en mal for oppgjørene for andre grupper. Hva krever LO? LO krever reallønnsvekst, det vel si at lønna må øke mer enn den antatte prisstigningen på 4,9 prosent. NHO vil ikke love reallønnsvekst, men sier lønnsevnen hos bedriftene må bestemme. Hva med de som ikke er i frontfaget? Ansatte i offentlig sektor forhandler i egne oppgjør. Flere grupper i det offentlige mener det er mulig å gi høyere lønnstillegg innenfor frontfagsmodellen. Hvordan foregår forhandlingene? Lønnsoppgjør begynner med forhandlinger som kan føre til enighet eller brudd. Ved brudd blir det mekling hos Riksmekleren. Fører ikke meklingen fram, kan det bli streik. Forrige kort Neste kort

– Venter i spenning

De ansatte ved Grans Bryggeri i Sandefjord har, som resten av samfunnet merket at prisene har økt mer enn lønna.

Klubbleder Joakim Sundsli har et håp om enighet og at det munner i mer penger på konto.

– Vi er utrolig spente på hva som kommer til å skje. Vi venter i spenning på et resultat vi håper blir høyt i år.

