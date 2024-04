Kampen om strømmen: – Har hatt mareritt

Kraft har blitt en mangelvare. Strømmen har blitt dyrere, og samtidig foregår en hard kamp om tilgangen på den.

I Herøya industripark er det i dag etablert rundt 80 bedrifter. Til sammen bruker de rundt 200 megawatt.

En del av disse selskapene ønsker å utvide virksomheten eller elektrifisere driften. Og en håndfull aktører står i kø for å etablere seg. De trenger til sammen rundt 400 megawatt.

– Det er den store utfordringen i dette området. Vi er helt fulle, det er en lang kø. Og det kan ta lang tid før de får strøm, sier administrerende direktør Sverre Gotaas i industriparken.

Det er mye som står på spill. I realiteten kan tilgang på strøm potensielt handle om flere hundre millioner kroner i verdiskapning og hundrevis av arbeidsplasser for de bedriftene som blir prioritert.

UTFORDRING: Mange bedrifter, men knapt med strøm, konstaterer administrerende direktør Sverre Gotaas i Herøya industripark. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Hvordan er det for deg, som sjef for hele denne industriparken, å se at aktører som banker på døren ikke kan slippes inn?

– Det betyr at vi må finne andre aktører, som ikke trenger så mye strøm, sier Gotaas.

I industriparken står mellom fem og ti bedrifter i kø for strøm, ifølge Gotaas. Nå frykter han for tilveksten.

– Veldig krevende

Thea Øverli er storkundekontakt i det lokale nettselskapet Lede og ansvarlig for køen i Vestfold og Telemark.

Hun er den første som møter bedriftene som vil ha tilgang til strømnettet. Og hun skal vurdere hvor modne de ulike prosjektene er og så sende dem videre til Statnett, som tar en endelig avgjørelse.

– Det er veldig krevende. Vi har jo blitt en litt ufrivillig premissgiver for industriutvikling i regionen vår, sier hun til NRK.

TETT: I Herøya industripark er det i dag etablert rundt 80 bedrifter, men flere ønsker å utvide driften. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Øverli viser til at strøm ikke tidligere har vært en hindring for å utvikle en ny eller eksisterende industri. Men nå er det annerledes.

Hun forteller om «frustrasjon og fortvilelse» hos bedrifter som tror de skal få tilknytning til nettet om få år, men så får beskjed om at de kanskje må vente i ti år.

– Jeg har hatt mareritt om kø og reservasjon av nettkapasitet, sier hun med et smil.

Likevel har hun flere ganger måttet avvise bedriftseiere som vil etablere seg. Og dersom de ber om mer enn fem megawatt, må hun sette dem i en kø.

Ber politikerne om hjelp

Hos det lokale nettselskapet kom Øverli på ideen om å kategorisere selskaper og prosjekter etter «modenhet». Hun bidro dermed til å utvikle modenhetsprinsippet som i dag brukes for å avgjøre om en bedrift skal få tilgang på strøm eller ikke.

Men Øverli mener konsekvensene av prioriteringene hun og Statnett gjør, er så store at de ikke kan overlates til dem.

– Som nettselskap verken kan eller vil vi prioritere mellom kunder. Det mener vi er politikerens oppgave å gjøre som folkevalgte, sier hun.

– De må inn og ta de harde valgene som vi ikke kan ta, på hvem som skal få strøm, når det har blitt en knapphetsressurs nasjonalt.

MARERITT: Storkundekontakt Thea Øverli i nettselskapet Lede ber politikerne om hjelp for å fordele strøm. Foto: Anne-Sophie Drouet / NRK

Ser på modenhet

Men energiminister Terje Aasland (Ap) avviser at regjeringen har overlatt ansvaret for å velge ut hvilke prosjekter som skal få strøm, til nettselskapene og Statnett.

Han viser til at prosjektenes modenhet er avgjørende.

– Vi har valgt å lage disse modenhetskriteriene. Det er et godt verktøy for oss for å sortere mellom de som er klare for å investere og klare for å bruke kraft, og de som ikke er det, sier Aasland til NRK.

– Vi har sagt i modenhetskriteriene at ved ellers like vilkår skal eksisterende virksomhet prioriteres og ha forrang i det systemet. Det mener jeg er riktig, slår statsråden fast.

– I tillegg har vi også utvidet muligheten for å bruke kapasiteten i nettet. Vi har sagt at det skal utnyttes maksimalt i den tiden vi er i, og det også betyr at flere nå får tilknytning enn tidligere, forklarer Aasland.

MODENHET: Energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: William Jobling / NRK

Viktig for utslippskutt

Gotaas i industriparken skjønner godt at politikerne ikke vil inn og prioritere:

– Det er et politisk veldig komplisert spørsmål å bestemme hvem det er vi skal satse på, og hvem det er som skal få strøm, sier han.

Han mener politikerne gjemmer seg bak at argumenter om at det ikke er de som skal bestemme hvilken industri som skal leve og ikke.

– Men akkurat nå er det mye av dagens industri som sitter og blir blokkert, fordi de ikke får den strømmen de trenger.

Gotaas viser til at utslippskutt nødvendigvis må komme ved å elektrifisere mer av dagens industri.

– Vi kan ikke kutte noe vi ikke har. Vi må starte der vi er. Og da må de bedriftene som allerede er i gang, få muligheten til å bli elektrifisert. Da kutter vi CO₂.