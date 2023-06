Spørsmålet om hvorvidt de oppløste fylkeskommunene skal få hver sin statsforvalter har blitt en hodepine for regjeringen.

Konklusjonen lar vente på seg, og frustrasjonen har for lengst spredt seg internt i regjeringspartiene.

I Viken og i Vestfold og Telemark får kommunalministeren klar beskjed fra sine egne:

– Det vil bli en oppsplitting av statsforvalterembetet i Vestfold og Telemark, sier en skråsikker Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).

OPTIMIST: Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) fra Telemark. Foto: PRIVAT

Lover full krig

Per-Olaf Lundteigen (Sp) er langt fra like trygg på en oppsplitting som partifellen.

Han lover full krig dersom regjeringen og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik vender det døve øret til.

– Jeg er overhodet ikke trygg på at vi får én statsforvalter for hver fylkeskommune, selv om det er det eneste rette. Dette blir en kamp, og den kampen kan jeg garantere deg at vi skal ta, sier Lundteigen.

Det var Erna Solbergs regjering som sørget for å opprette de omstridte fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark og mastodonten Viken.

Etter valgseieren høsten 2021 startet Ap- og Sp-regjeringen umiddelbart jobben med å oppløse dem.

14. juni i fjor ble Viken, Vestfold og Telemark samt Troms og Finnmark vedtatt oppløst.

Statsforvalterembetene for de nevnte fylkeskommunene er imidlertid ikke blitt splittet.

Vanvittig og håpløst

– Det er jo helt vanvittig. Selvsagt skal hver fylkeskommune ha sin egen statsforvalter.

– For oss som bor i Buskerud er det håpløst å måtte forholde oss til myndigheter som ikke har peiling på lokale forhold i vårt fylke, sier Per-Olaf Lundteigen.

KAMPKLAR: Stortingsrepresentant Per-Olaf Lundteigen (Sp) i Buskerud. Foto: Trond Stenersen / NRK

I forkant av beslutningen om å oppløse Vestfold og Telemark fylkeskommune, var stortingsrepresentant og daværende leder av kommunal- og forvaltningskomiteen, Lene Vågslid (Ap), svært tydelig.

Til NRK sa hun at det måtte være et premiss at også statsforvalterembetet ble splittet.

Nå er stortingsrepresentanten fra Telemark langt mer forsiktig.

– Vestfold og Telemark Ap har vedtak på at statsforvalteren skal følge ny fylkesstruktur. Jeg kommer til å jobbe for en slik løsning for vårt fylke, slik jeg har uttalt tidligere. Men saken er ikke avgjort i regjering ennå, sier Vågslid.

– Tror du på en avgjørelse før valget til høsten, og hvor trygg er du på at regjeringen velger å splitte statsforvalterembetet i de tre fylkeskommunene?

– Saken er i prosess. Det er det jeg kan si på nåværende tidspunkt, svarer Vågslid.

Vil ha avgjørelse før valget

Åslaug Sem-Jacobsen tror ikke høstens lokalvalg er årsaken til at regjeringen ennå ikke har konkludert.

Tvert imot har hun tro på en snarlig avklaring.

– Jeg både ønsker og håper på en avgjørelse før valget. Det hadde vært det optimale. Dette er ikke en vanskelig sak for regjeringen og bør være grei skuring, fremholder Sp-politikeren.

Hedda Foss Five (Ap) er minst like utålmodig.

FRYKTER KONSEKVENSER: Ordfører Hedda Foss Five (Ap) i Skien kommune. Foto: MARTIN TORSVEIT / NRK

Ifølge den avtroppende ordføreren i Skien mistet Telemark mellom 100 og 150 statlige arbeidsplasser da Vestfold og Telemark fylkeskommune ble oppløst.

Nå frykter Foss Five at disse ikke kommer tilbake dersom statsforvalterembetet blir opprettholdt i sin nåværende form.

– Telemark er faktisk blant de fylkene her i landet som har færrest statlige arbeidsplasser. Da kan vi ikke risikere at mellom 100 og 150 statlige arbeidsplasser tas vekk fra Telemark. Det er kjempealvorlig, sier skiensordføreren.

Hun viser til at de aller fleste av fylkene her i landet allerede har sin egen statsforvalter.

– Vi som et betydelig fylke her i landet skal også ha det, fastslår Hedda Foss Five.

Ordknapp statsråd

Hun kommer med følgende beskjed til egen regjering:

– Vi vil ha en beslutning raskt. Vi har ventet lenge og dette er en avgjørelse som er kjempeviktig når vi skal bygge nye fylker og fylkeskommuner hvor de statlige arbeidsplassene spiller en viktig rolle, sier Hedda Foss Five.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er svært ordknapp om den pågående prosessen.

– Evalueringa av statsforvalterstrukturen er fortsatt til behandling i departementet, er alt statsråden ønsker å bli sitert på.