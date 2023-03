Hun blir like betatt hver gang hun besøker Henrik Ibsens leilighet i Arbins gate i Oslo.

– Jeg har ikke sett det så fint som nå, sier skuespilleren i det hun går inn i de mørke lokalene.

Besøkende som vil oppleve Ibsenmuseet i Oslo møter stengte dører. Slik har det vært siden 2019, da museet låste dørene for publikum på grunn av byggearbeid.

Museet er innredet slik det var da Henrik Ibsen bodde der. Det huser blant annet skrivebordet kunstneren brukte da han skrev flere av sine skuespill.

Henrik Ibsen hadde utsikt mot Slottsparken der han satt ved skrivebordet i arbeidsrommet sitt i Arbins gate. Museet har innredet rommet slik det var da Ibsen levde. NTB/Roald Marker/NRK

Lise Fjeldstad er lei seg.

– En skandale er nesten et for svakt ord. Dette er helt absurd. Regjeringen er åpenbart ikke interessert i vår kulturarv.

Det er forretningsmann og kunstsamler Christian Ringnes som eier gården der Ibsen Museum & Teater ligger.

Han forstår ikke at staten vil bruke 16 millioner i husleie og ikke få noe igjen for det.

– Det er jo helt idiotisk. Når man først har bevilget så mye penger på å få bygget om her, at man ikke kan bevilge det lille ekstra for å hylle vår kanskje største kunstner gjennom tidene.

– Kan ikke du slå ned litt på prisen, da?

– For å si det sånn, vi har vært med på de største overskridelsene og alt mulig rart. Vi tjener ikke noe penger på dette uansett, så nå får de andre komme på banen.

– Har ikke penger til å drifte

Det er stiftelsen Norsk Folkemuseum som har ansvaret for driften ved Ibsen Museum & Teater.

Direktør Nina Refseth sier at de rett og slett ikke har penger til å holde museet åpent for publikum.

– Tilskuddet vi får nå er mindre enn husleien. Vi har ikke penger til å drifte, sier hun.

Nina Refseth, direktør for stiftelsen Norsk Folkemuseum, har også ansvaret for driften ved Ibsen Museum & Teater i Oslo. Foto: Roald Marker / NRK

Refseth ba om 17,6 millioner kroner til drift av museet og den nye teatersatsingen i forbindelse med museet.

Hun er skuffet over at de ikke fikk pengene. Museet kunne vært gjenåpnet med seks millioner kroner, sier hun.

– Vi er kjempeglade for at det er en satsing på Ibsen i Skien, men vi skulle ønske at man så betydningen av å ha dette åpent i hovedstaden også, sier Refseth.

I en kronikk i Dagsavisen går Refseth langt i å antyde at bevilgningene til Skien har sammenheng med statssekretærens ambisjoner om å bli ordfører i hjembyen.

Vi er selvsagt glade for de økte tilskuddene til Ibsen andre steder i landet, blant annet i statssekretærens hjemby, Skien, der Bohmann for øvrig stiller som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet. Nina Refseth, direktør ved Norsk Folkemuseum / Kronikk i Dagsavisen

– Jeg nevnte det. Det er en saksopplysning. Det er ikke noe verre enn det, sier Refseth.

Yrende aktivitet i Skien

I Skien forbereder de seg på dikterhøvdingens jubileum om fem år.

I 2028 er det to hundre år siden Henrik Ibsen ble født.

Statue av Henrik Ibsen i Ibsenparken i Skien sentrum. Foto: Britt Boyesen / NRK

Da er det kanskje statssekretær i kulturdepartementet, Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap) som er ordfører i byen.

Han satser i hvert fall på det.

På statsbudsjettet for 2023 får Skien 25 millioner kroner til Ibsensatsing. Det kan ventes tilsvarende bevilgninger i årene som kommer.

Skien fikk pengene som en del av budsjettforliket mellom SV og regjeringen.

Beløpet skal gå til formidling av Ibsens dramatikk og historie.

Et nytt Ibsenbibliotek skal stå ferdig til jubileet. Bygningene der Ibsen vokste opp på Venstøp i Skien skal skinne, nyoppussede og fine.

Barndomshjemmet til Henrik Ibsen på Venstøp i Skien. Foto: Øystein Økter / NRK

Bohmann forstår at det ønskes mer penger til Ibsensatsing i hovedstaden.

Odin Adelsten Aunan Bohmann, statssekretær i kulturdepartementet. Foto: Roald Marker / NRK

I et stramt stadsbudsjett er han stolt over å ha sikret penger til Peer Gynt-stevnet på Gålå og to store prosjekt i Skien.

– Hvis det var noen forfatter som var seierherre i dette budsjettet, så var det absolutt Henrik Ibsen.

Men at pengene som flommer over Ibsensatsingen i Skien skal ha noe å gjøre med at han ønsker å bli ordfører, tilbakeviser han kontant.

– Det har ingenting med dette å gjøre i det hele tatt.

Ibsens ironi

Ibsens gamle møblement står nå i mørke lokaler i Arbins gate i Oslo.

Ingen vet når, eller om, museet vil åpne igjen.

Henrik Ibsens leilighet i Ibsen Museum & Teater. Foto: Roald Marker / NRK

Lise Fjeldstad mener det minner om Ibsens ironi.

– Vi har en kulturminister som aldri hadde sittet i en sånn posisjon hvis det ikke hadde vært for at Ibsen har brøytet vei for oss kvinner. Det må man kanskje skrive seg bak øret.