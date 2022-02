Jublar over snø i vinter-Noreg: – Et ullsokkane mine om det ikkje blir godt føre

– No lavar det ned!

Teknisk sjef ved Rauland skisenter i Telemark, Håvard Bjørke, gler seg over gode forhold.

Dei siste dagane har det komme mykje snø frå himmelen på Sør- og Austlandet.

Trakkemaskinene går for fullt natt og dag ved dei mange skidestinasjonane i landet.

– Betyr alt

Det lovar godt for alle som elskar ski på beina. Men også for alle som har snø som levebrød.

Dei siste månadene har vore tøffe for mange i bransjen. Lite snø, mykje vêr og varmegrader.

– Det har vore ei rimeleg spesiell oppleving. Vi er meir vande med å moke snø enn å danse snødans, seier Bjørke.

Bjørke hevdar at det ikkje har vore så dårlege snøforhold i hans område sidan 80-talet. No trur han vinteren er tilbake for fullt.

– Det betyr alt. Vi lever av snø og gode opplevingar. Dette er med å berge vinterferien. Det er veldig godt for oss å endeleg sjå at det ramlar ned litt snø.

– Dette har vi venta på

På andre sida av fjellet ligg eit lite skisenter der utfordringane har stått i kø denne vinteren.

Ved Stordalen Skisenter i Masfjorden i Vestland står tre snøkanonar nedsnødde. Dei er ikkje i drift.

Straumprisane og høg temperatur har gjort det uaktuelt å bruke dei. Den største utfordringa er likevel at snøen som har kome har smelta, regna eller blåse vekk.

– Dette har vi venta veldig lenge på, seier Liv Trædal. Ho er dagleg leiar ved det vesle skisenteret, som blir drive på dugnad.

Dagleg leiar ved Stordalen Skisenter i Masfjorden, Liv Trædal, er spent på om dei klarar å opne til helga. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Dei håpar dei får opne på laurdag. I lett snøfall går trakkemaskinene for fullt. Parkeringsplassen blir brøyta og tryggleiksnetta blir sette opp.

– Det er mykje som må gjerast før laurdag, og det er alltid litt spanande om alt fungerer.

I fjor hadde skisenteret berre 16 opningsdagar. Rett nok 16 godt besøkte dagar.

– Vi måtte prøve oss fram med koronarestriksjonar i fjor. 16 opningsdagar må vi slå i år.

Også i Trysil er det gode forhold for ski no, med sol og snø om kvarandre. Foto: Ola Matsson

Snø over heile landet

Det har lenge vore grøn plen utanfor kontoret til Camilla Sylling Clausen i Oslo. Men no er endeleg snøen komen tilbake.

Clausen er generalsekretær i bransjeforeininga Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner.

– No er det mykje glede å spore hjå medlemmane våre, seier ho.

Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening seier det er gode skiforhold over heile landet no. Foto: Ola Matsson

Clausen stadfestar at det er gode skiforhold, så å seie over alt.

– No er det jamn fordeling med snøfall. I alle fall så godt det går an å få det jamt i dette lange landet vårt.

Har kjøpt grillkrydder og ketsjup

Tilbake hjå skidestinasjonen i Telemark går dei langt i å garantere gode forhold i løypenettet.

– Eg lovar gode forhold i størsteparten av løypenettet denne helga, elles et eg ullsokkane mine, seier Tarjei Lundarvollen i Rauland skisenter.

Kollegaene har derfor gått til innkjøp av grillkrydder og ketsjup, berre for å vere på den sikre sida.

– Om det ikkje skulle bli skikkeleg bra løyper, skal det i alle fall bli rikeleg med underhaldning på dei tilsette, lovar teknisk sjef, Bjørke.

Han og dei andre tilsette i Rauland skisenter gler seg stort til å ta imot skigjester til helga.

– Det er vel berre å seie «velkommen til fjells!»