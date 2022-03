Jotun stanser virksomheten i Russland

På grunn av situasjonen mellom Ukraina og Russland har malingsprodusenten Jotun bestemt at de stenger ned all virksomhet i Russland.

– Ut ifra en totalvurdering har vi kommet frem til at det nå er riktig å stenge ned virksomheten, sier Christian Espolin Johnson, kommunikasjonsdirektør i Jotun.

Ifølge Johnson stenger de ned all produksjon med umiddelbar virkning, og det er full stans i alle leveranser til kunder i Russland.

300 ansatte i Russland

Det de kommer til å fokusere på nå, er å ta vare på eiendelene de har i Russland, stenge ned fabrikken på en ansvarlig måte, og å sørge for vakthold slik at eiendelene blir tatt vare på.

– Og selvfølgelig, det aller viktigste er å ta vare på våre ansatte som går inn i en veldig usikker tid fremover.

De har rundt 300 ansatte i Russland som dermed ikke har en arbeidsplass å gå til inntil videre.

Christian Espolin Johnson, kommunikasjonsdirektør i Jotun. Foto: Morten Rakke

Johnson forteller at de kommer til å trenge noen ansatte til å stenge ned fabrikken ordentlig, og at noen må ta vare på fabrikken og interessene i landet.

– Men så blir det et helt minimalt oppsett, sier han. Han legger til at de kommer til å tilby en økonomisk sikkerhet til de ansatte slik at de har en viss trygghet i tiden de går inn i.

Han forteller at produksjonen de har i Russland står for mellom 2 og 3 prosent av Jotuns totale omsetning.

Jotun har vært etablert i Russland siden 1989, og har hatt egen produksjon der siden 2017.

I en pressemelding fra NTB skriver de at Jotun hverken har en juridisk enhet eller fysiske anlegg i Ukraina. Selskapet har imidlertid fire ansatte i landet. De skriver også at sikkerheten til medarbeiderne i Ukraina og Russland nå er Jotuns hovedprioritet.