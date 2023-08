Jordras i Skien – 25 meter bredt

Politiet i Sør-Øst opplyser at de undersøker omfanget av raset som har gått i nærheten av Ånnerødvegen.

– Det er ikke meldt om skader på folk eller bygninger, ifølge politiet.

Politihelikopteret har vært i lufta over området. De bekrefter en bruddkant og et jordras som er ca 25 meter bredt, opplyser politiet.

Nabo Stig Jørgensen forteller til NRK at han våknet av buldringen av raset.

– Jeg skjønte at noe at noe sklei nedover og var redd for at det skulle treffe boligfeltet nedenfor.

Jørgensen tror ikke at han må evakuere fordi huset står på fast fjell.

Ingen er evakuert

Politiet melder like før kl. 4 natt til torsdag at det ikke har gått noen flere ras, og at ingen er evakuert foreløpig.

Nødetatene vil holde stand på stedet frem til det blir lyst. Da vil en geolog vurdere stedet og komme med råd for videre tiltak.