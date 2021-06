John Christian (46) døde i helikopterulykken

Det var 46 år gamle John Christian Solberg fra Kløfta i Akershus som omkom i helikopterulykken på Lannerheia utenfor Porsgrunn torsdag kveld.

De pårørende har gitt tillatelse til at navnet gis ut.

Dramatisk

Helikopteret tok av fra flyplassen på Kjeller og styrtet i en høyspentledning rett ved E18 like før klokka 23.

Flyplassjef på Kjeller, Per Inge Evensen, sier de ikke vet hvorfor helikopteret var ute og fløy i det voldsomme været torsdag kveld. Han visste hvem Solberg var.

– Det er helt utrolig at det er han som var pilot på det helikoteret. Han var en av de som aldri fikk skrubbsår på beina for han så alltid hvor han gikk, sier Evensen.

Han forteller at det var et lite miljø blant dem som fløy helikopter på Kjeller flyplass, og at Solberg var del av dette miljøet.

– Han var omstendelig og gjorde alt etter boka når det gjaldt flyvning. Han var genuint interessert og holdt også på med å ta småflysertifikatet, forteller han.

Wenche Lanner er trolig det eneste vitnet til den dramatiske helikopterulykken.

– Plutselig ser jeg helikopteret i sidesynet. Før jeg visste ordet av det, sa det pang. Det var et kjempesmell. Det regnet gnistrer og føyk deler rundt bilen. Helikopteret falt rett ned, og så ble alt stille, sier Lanner.

Ønsker tips

Den omkomne hadde leid helikopteret, bekrefter politiet. Men de visste ikke hvor eller hva mannen skulle.

Nå ønsker de å få inn så mange tips som mulig, sier etterforskningsseksjonen ved Grenland politistasjon, Annie Sandersen.

– For politiet er det viktig å komme i kontakt med personer som kan ha informasjon om hva som kan ha skjedd i forkant av ulykken, sier Sandersen.

De ber personer som kan ha informasjon eller gjort observasjoner av helikopteret tar kontakt på tipstelefon 476 96 200.

Politiet har allerede fått inn mange henvendelser.