Helene Marie Naper er advokat i NHO. Hun har hatt det fint på hjemmekontor. Hunden har fått mer lufting, hun har fått jobbe i fred og jobbreiser har det blitt færre av.

– Noen dager vil jeg fortsatt være på hjemmekontor, sier hun på telefonen. Hun er i bilen på vei mellom møter og helg.

NHO har kontorer mange steder, så hun kan lett finne seg en arbeidsplass, hvis hun ikke vil være alene hjemme.

Og temaet hjemmekontor er brennhett i NHO.

– Nesten alle konferanser og seminarer har dette på agendaen, sier hun.

Jobber med saken

De kunne ikke gjette hvordan verden ville bli da «Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem» ble vedtatt i juli 2002.

Teknologien og pandemien har forandret arbeidslivet.

Nå jobber Arbeids- og sosialdepartementet med en ny versjon.

I sommer ble forslagene til endring sendt på høring. Nesten 100 svar har de fått. Når de nye reglene er klare, er usikkert.

Inntil videre gjelder de gamle.

Kort versjon av dagens regler Ekspandér faktaboks Det må lages en skriftlig avtale som omfatter arbeidstid, avgrenset periode, eiendomsrett til utstyr mm.

som omfatter arbeidstid, avgrenset periode, eiendomsrett til utstyr mm. Arbeidsgiver må forsikre seg om at arbeidsforholdene er forsvarlige med tanke på sted, utstyr og innemiljø.

med tanke på sted, utstyr og innemiljø. Intern kontroll. Arbeidsgiver må ha oversikt over hvem som jobber hjemme og hvor ofte.

Arbeidsgiver må ha oversikt over hvem som jobber hjemme og hvor ofte. Verneombud skal også ivareta interessene til de som jobber hjemme.

Arbeidstiden skal være regulert.

Arbeidsgiver og Arbeidstilsynet kan ikke komme hjem og sjekke.

Dette er de foreslåtte endringene

Pandemien viste at det ikke alltid er tid til å skrive detaljerte, skriftlige avtaler.

Derfor foreslår regjeringen at skriftlig informasjon til de ansatte holder, dersom myndighetene pålegger eller anbefaler hjemmekontor.

Arbeidsgiver bør også å få ansvar for det psykososiale arbeidsmiljøet på hjemmekontoret står det i forslaget.

Forskriften gjelder ikke hvis du bare tilfeldigvis jobber hjemmefra en gang iblant.

NESTEN FERDIG: Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen har hatt forslaget ute til høring og fått positive reaksjoner. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Torbjørn Røe Isaksen er statsråden som har ansvaret for den nye forskriften.

Han er også på vei ut av kontorene og sier at det må bli opp til den nye regjeringen å gjøre ferdig arbeidet. Han ser to fallgruver:

At arbeidsgiver er for rigid og forlanger at alle skal være kontoret.

Eller at arbeidsgivere rett og slett ikke har kontor og forventer at alt arbeid skal gjøres hjemmefra.

– Men det er arbeidsgiver som har styringsretten og du kan ikke forlange å få være på hjemmekontor, sier han

KREATIVT: Mange delte kreative løsninger på hjemmekontoret under pandemien. Dette er et hjemmelaget «ståbord». Foto: privat

Hvem skal sjekke?

Arbeidsgiver har ansvar for hvordan det står til med arbeidsmiljøet på hjemmekontoret. For stol og PC, for luft og støy. Det nye er at også det psykososiale arbeidsmiljøet blir arbeidsgivers ansvar.

Men verken sjefen eller Arbeidstilsynet får komme på hjemmebesøk, med mindre de blir invitert.

– Vi må finne andre måter å sjekke og kontrollere dette på, sier Isaksen.

Helene Marie Naper har flyttet fra byen til Vrådal i Telemark.

Drømmestedet ble plutselig mulig å ha både som hjem og kontor.

Flere kan velge

NRK har snakket med flere store selskaper om rutinene for hjemmekontor etter gjenåpningen.

Equinor opplyser at ansatte som kan utføre oppgavene tilfredsstillende utenfor kontoret kan jobbe hjemme.

– Vi oppfordrer likevel til å møte kolleger og samarbeide ansikt til ansikt. Det er viktig for å utvikle bedriftskulturen. Her må man finne en balanse, og hjemmekontor må avtales på forhånd med en leder, sier informasjonsdirektør Sissel Rinde.

Hos Telenor kan ansatte velge om de vil sitte hjemme eller komme fysisk til kontoret.

I fjor sa konsernsjef Sigve Brekke til NRK at ordningen med hjemmekontor fungerte overraskende bra, og ville bli videreført etter pandemien.

IKEA ønsker medarbeidere velkommen tilbake på kontoret, fordi fellesskapet er viktig. De ser likevel fordelene med hjemmekontor.

– Det gir oss muligheten til å jobbe fleksibelt, basert på hva som passer best for den enkelte for en effektiv arbeidshverdag, sier HR-sjef Monica Bogstad i IKEA Norge.