Jakter på ei slankepille

100 ungdommer har i ett år blitt behandlet med en medisin for å hjelpe dem med å gå ned i vekt.

Virkestoffet er liraglutid og brukes normalt for å behandle diabetes.

Erfaringen så langt er at det hjelper, men at så mange som 2 av 3 opplever bivirkninger som magesmerter og kvalme.

– Mange har god effekt, sammen med kostholdsråd. Noen blir veldig kvalme, men det går for de fleste over etter fem uker, sier barnelege Johannes Rolin ved Sykehuset i Vestfold. Han er en av flere som har jobbet med ungdommene.

Nå jakter de etter en enda bedre medisin.

Færre bivirkninger

I en artikkel i Tidskriftet for Den norske legeforening beskriver de som har jobbet med ungdommene, at de ser liten effekt av rene kostholdsråd til familier med overvektige barn og unge.

Slankeoperasjoner gir stor effekt, men er kostbart for samfunnet og kan gi alvorlige bivirkninger for de opererte. Trygge og effektive alternativer savnes, skriver de.

På 12 uker gikk de fleste av ungdommene ned 4 prosent i vekt.

Men fortsatt er ikke legene fornøyd. De vil finne en medisin som kan gis til flere, med færre bivirkninger.

Nå skal 150 unge fra hele landet bli med i en ny studie med en annen medisin.

Pilla er tidligere prøvd ut på voksne. Den demper sulten og øker metthetsfølelsen. Nå er de overvektige barn over 12 år, som sliter med fedme, som skal prøve den ut.

Rolin understreker at medisinen må kombineres med tett oppfølging. Derfor utvikler de en app for at de lettere skal holde kontakt med de som får slankemedisin.

Håpet om en slankepille

Alle som har slanket seg, vet at det er vanskelig.

– Det er ikke bare å ta seg sammen, sier Johannes Rolin.

Barnelege Johannes Rolin har planene klare for nye forsøk. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Ungdommene som fikk hjelp av medisin, har følt at de fikk god hjelp, forteller han.

– De opplever å få en mulighet til å ikke tenke på mat hele tiden, forklarer legen.

Han påpeker at det er noen dilemmaer knyttet til det å gi barn og unge medisiner for noe som ikke er en sykdom.

Men;

– Målet er at de ikke skal få alvorlige sykdommer som voksne på grunn av overvekt og fedme, men prisen må ikke være for høy, understreker barnelegen.

For mye kvalme kan være en for høy pris å betale for pasientene, men det kan også en slankeoperasjon være.

– Kan vi ser for en framtid der vi alle kan få en slankepille hos fastlegen?

– Ja, det tror jeg. De medisinene vi tester nå er såpass effektive at vi kan begrense utviklingen av overvekt og fedme.

Husk det psykiske

Mari-Mette Graff er leder for Landsforeningen for Overvektige. Hun sier hun er glad for at det forskes på medisiner som kan hjelpe. Men hun minner om at det kan ligge psykiske årsaker bak en overvekt.

Mari-Mette Graff er leder for Landsforeningen for Overvektige (LFO). Hun er selv slankeoperert. Foto: Privat

For noen kan det ligge et traume bak vektøkningen.

– Det er viktig å ikke se seg blind på kilo som et uttrykk for helse, understreker hun.