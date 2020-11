Innsatt løy om å ha korona – 24 satt i karantene

– Dette har påført helsemyndighetene masse ekstraarbeid. Det har også gått utover enkeltpersoner som har blitt påført en psykisk belastning.

Det sier regiondirektør Rita Kilvær i Kriminalomsorgen region sør.

En innsatt ved det åpne fengselet på Bastøy utenfor Horten ringte nylig til fengselet og sa han hadde fått symptomer på koronasmitte. Dette skjedde mens mannen var på fastlandet der han jobbet på dagtid.

Falsk prøve

Mannen fikk lov til å være i byen over helgen og fikk beskjed om å ta en test.

Han ringte tilbake over helgen og sa at prøven var positiv. Det bekreftet han også ved å sende et bilde av den positive testen.

Det førte til at Kriminalomsorgen satte 19 innsatte og fem ansatte i karantene.

– På onsdag fikk vi mistanke om at prøven muligens er forfalsket. Da tok vi kontakt med legekontoret som bekreftet at prøvesvaret var negativt, sier Kilvær.

Skal pågripes

Kilvær sier de ser svært alvorlig på hendelsen.

– Vi har anmeldt forholdet og bedt om at han skal pågripes og flyttes til et fengsel med høyt sikkerhetsnivå, sier hun.

ALVORLIG: Rita Kilvær i Kriminalomsorgen sier at de ser svært alvorlig på hendelsen. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Fordi han har løyet kan ikke mannen sone videre på Bastøy.

Bastøy fengsel er det største lavsikkerhetsfengslet i Norge. Fengslet ligger på Bastøy i Oslofjorden og er en del av Horten kommune. Fengslet disponerer hele øya og har 125 plasser. For tiden er det drøyt 100 innsatte på øya.

Kriminalomsorgen vil ikke si noe om hvor mistanken om at prøvesvaret ikke var positivt kom fra.

Det er heller ikke klart hvorfor den innsatte løy. Politiet skal nå etterforske saken videre.

Ikke smittet

Kommuneoverlege Niels Kirkhus vil ikke kommentere saken, men sier til Gjengangeren at de er sikre på at den innsatte ikke var smittet.

– Vi er selvfølgelig glad for at det vi trodde var en smittesituasjon ikke var det likevel, men jeg skal ikke legge skjul på at hendelsen har skapt unødvendig arbeid for allerede travle smittesporere, sier han til avisa.