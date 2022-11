For tre dager siden opprettet Kjersti With spleisen «En best mulig desember».

«De trenger frivilligheten for å komme seg gjennom desember. Vil du være med å ta grep for at flere familier opplever desember som litt mindre brutal og urettferdig?» står det på spleisen.

Og det vil mange hjelpe til med, viser det seg.

På tre dager har det kommet inn over 500.000 kroner. Og penger triller fremdeles inn.

– Ikke gi til folk som har alt!

With drar opp telefonen stadig vekk for å sjekke hvor mye summen har vokst.

– Det er rørende og sterkt, jeg sitter og sjekker Spleis hele tida!

POPULÆR SPLEIS: Kjersti With hadde aldri turt å håpe på at spleisen hennes kunne få inn så mye penger på så kort tid. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Kaféeieren fra Tønsberg har bestemt seg for å gjøre det hun kan for å hjelpe dem som trenger det mest i år.

«Gi til folk som trenger mye denne jula- ikke gi til folk som har alt!», er mottoet.

– Og det er oppfordringen min den julen her, dropp julegaver. Plukk lapper på juletreet på Farmandstredet, gå inn på Finn.no og se på hjelp til jul.

With har en drøm om å åpne dørene for familier som sliter økonomisk.

Etter stengetid vil hun gi dem en hyggelig stund med god servering, samt gavekort til mat og klesbutikker.

Alle familiene er rekruttert i samarbeid med Kirkens Bymisjon.

Stort behov for hjelp

Da denne artikkelen ble skrevet lå det 521 annonser på Finn.no med folk som ønsker hjelp til jul.

Kirkens Bymisjon ser at behovet er ekstra stort i år.

STOR ETTERSPØRSEL: Fra å ha delt ut 175 matkasser skal Kirkens Bymisjon dele ut 300 i år, forteller Kristine Rydningen. Foto: Fredrik Hansen / NRK

– Jeg synes det er en skremmende utvikling, for vi ser at nåla har flytta seg opp et hakk i samfunnet, hvor flere sliter. De som klarte seg akkurat før, de klarer seg ikke nå, sier Kristine Rydningen i Kirkens Bymisjon.

I fjor ble det delt ut 170 matkasser. I år er det et mål om å dele ut 300. Rydningen skryter av næringslivet og privatpersoner.

– Folk stiller opp noe helt vanvittig!

Pysj til jente 14 år

På kjøpesenteret i Tønsberg har Berit Møyland og mannen hennes valgt ut en lapp fra ønsketreet.

– Vi har kjøpt en pysjamas til en jente på 14 år.

Møyland er glad for å kunne hjelpe til med å oppfylle et gaveønske.

– Jeg synes det er ille for dem som ikke har penger til å kjøpe sånt selv.