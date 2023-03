Innrømmer å ha skutt

En av de tiltalte som er tiltalt for drapet på Bård Lanes i Tønsberg, innrømmet å ha vært skytteren da rettssaken mot dem startet i Vestfold tingrett.

Bård Lanes kjæreste, som følger rettssaken, brøt ut i gråt kort tid etter at erkjennelsen kom. Hun sitter bare noen meter fra de tiltalte i rettssalen.

Fire menn er tiltalt i forbindelse med at Bård Lanes ble skutt og drept på Kilen i Tønsberg 20. april i 2021. Tre av dem nekter straffskyld.

Politiet tok i bruk hemmelige agenter under etterforskningen av den yngste av de tiltalte, men tingretten har bestemt at dette materialet ikke kan brukes som bevis under rettssaken.