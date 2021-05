Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen har bestemt at det innføres nest strengeste tiltaksnivå, 5B, i Larvik kommune fra og med 22. mai til og med 3. juni.

Det betyr blant annet forbud mot arrangementer og at serveringssteder igjen må droppe alkoholservering.

Det blir også forbud mot å ha flere enn fem personer på besøk i eget hjem, hage eller hytte.

– Larvik kommune har siden 23. april hatt lokale tiltak, men sier at dette nå ikke er nok for å begrense smitteutbruddene. Utbruddet ses i sammenheng med nabokommunene i Grenland, og Larvik får derfor det samme tiltaksnivået, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

All organisert fritidsaktivitet og breddeidrett innendørs stanses også.

Smittefylke nummer en

Det var i går kveld at formannskapet i Larvik vedtok å be regjeringen innføre nest strengeste tiltaksnivå, 5B, i kommunen.

Larvik er et knutepunkt mellom andre vestfoldkommuner og Grenland, der det ble innført 5B i Skien, Porsgrunn og Bamble 9. mai.

Vestfold og Telemark er det nå fylket i landet med flest antall koronatilfeller per 100 000 innbyggere, viser ukesrapporten fra FHI. De to siste ukene var tallet på 243 per 100 000 innbyggere. Det er den britiske mutantvarianten som dominerer.

Spahotellet Farris Bad er berørt av smitteutbruddet i kommunen. Foto: Rune Jensen / NRK

Flere hundre i karantene

Larvik kommune registrerte 12 nye koronasmittede torsdag kveld. Tidligere samme dag ble det meldt om 19 smittetilfeller.

Da sa assisterende kommunedirektør Ingvild Aartun at situasjonen i Larvik var den mest alvorlige så langt i pandemien.

Fredag formiddag var 131 innbyggere i isolasjon, og 620 nærkontakter i karantene. Fem nye personer er registret smittet, alle er nærkontakter til tidligere smittede.

Utbruddet har kommet i bølger, med 18 påviste smittetilfeller lørdag og 36 personer onsdag.

De fleste smittetilfellene fra onsdag er knyttet til smitte som spredte seg da et reisefølge fikk fullføre karantene hjemme etter et utenlandsopphold, skriver Østlands-Posten.

Kan påvirke turismen

Tidligere denne uka ble det kjent at Larvik er en av kommunene som må gi fra seg 35 % av vaksinene de neste syv ukene.

Det er som følge av regjeringens omfordeling av vaksiner.

Det betyr at kommunen får færre doser enn tidligere antatt i juni og starten av juli.

Sammen med smitteutbruddet kan dette føre til at kommunen må be feriegjester holde seg unna, i år også. Det sier ordfører Erik Bringedal til NRK.

– Vi hadde jo et campingforbud her i mai i fjor, og staten innførte hytteforbud. Dette må vi se på fra time til time, sier Bringedal.