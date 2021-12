Innbruddstyver raserte garderober på Sykehuset Telemark

Da Morten Holt kom på jobb tidlig tirsdag morgen, ble han møtt av et trist syn i garderoben.

– Skotøy, tøy og annet innhold fra skapene utover gulvet. Det var rotet noe voldsomt, så de har åpenbart gått gjennom og sett gjennom ganske mye.

Holt jobber som kreftkoordinator på Sykehuset Telemark i Skien. Selv ble han trolig frastjålet en smartklokke.

– Jeg har en gammel Apple Watch jeg bruker som søsterur. Den klarte jeg ikke å finne, så den er nok borte.

– Hva synes du om dette?

– Det er veldig frustrerende. At noen er inne og roter og snoker i ting, er en inngripen som ikke er noe greit.

En annen sykehusansatt delte dette bildet på Snapchat. Foto: skjermdump

Uvisst hva som er stjålet

Holt sier de ansatte har fått beskjed om å vente med å gå nøye gjennom sakene til etter politiet er ferdig på stedet.

Politiet fikk melding om innbruddet klokken 06.57, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Erik Gunnerød.

– Ansatte på stedet oppdaget at noen har vært inne i både herre- og damegarderoben og brutt opp skap.

Innbruddet har skjedd i løpet av natta eller tidlig tirsdag morgen.

– Vi har ikke oversikt over hva som er stjålet, sier Gunnerød.

– Helt vanvittig

Fylkesleder Randi Askjer i sykepleierforbundet reagerer på at noen har brutt seg inn i personalgarderoben.

– Det er helt vanvittig. Det er ofte slik med innbrudd at de som bryter seg inn, stjeler og ødelegger for andre, ikke tenker over hvem det rammer.

Hun sier det blir en merbelastning for ansatte som jobber i jula.

– Det medfører ekstra stress å komme til en jobb med mye ansvar, når man møter dette. De som er på jobb i jula har en merbelastning i utgangspunktet. Det er leit å høre, sier Askjer.

Denne lappen henger utenfor damegarderoben etter innbruddet. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Sjekker om ting av verdi er borte

Kommunikasjonsdirektør ved sykehuset, Geir Jørgen Bekkevold, sier de nå skal gå nøye gjennom for å undersøke om ting av verdi har blitt borte.

Politiet sier de ikke vet om innbruddstyvene har vært andre steder på sykehuset.

De har foreløpig ingen mistenkte i saken.