Ingen tegn på straffbar handling mot mindreårig jente

Politiet sperret av et område utenfor en Spar-butikk på Skjelsvik i Porsgrunn. En mindreårig jente ble funnet beruset i hekken av forbipasserende på 17. mai.

Politiet iverksatte mandag en etterforskning for å finne ut om jenta ble utsatt for en straffbar handling. De gikk også ut for å etterlyse vitner i saken.

– På grunn av jentas alder og tilstand var det viktig å kunne utelukke at noe hadde skjedd med henne. Jenta har blitt ivaretatt av sin familie, sier Dalhaug.

Hentet inn søkshund

Politiet gjennomførte flere undersøkelser på stedet jenta ble funnet. Blant annet ble en kriminalsøkshund fra Kripos hentet for å søke etter eventuelle spor.

– Vi har gjennomført flere avhør og vært i kontakt med mange vitner, sier Dalhaug.

– Vi mener å ha god oversikt over jentas bevegelser i tiden før hun ble funnet, og det er ingenting som tyder på at hun har vært utsatt for noe straffbart.