– Nå skal vi tydeligvis ikke lukte noen ting heller. Jeg liker veldig dårlig at det fremstilles som at vi trenger deodorant der også, sier overlege og gynekolog Pernille Nyhlen.

Svenske gründere som produserer intimdeodorant og intimservietter får god hjelp av en rekke av kjente norske influensere med å promotere produktene sine.

Flere eksperter på kvinnehelse mener trenden som promoteres er uheldig.

– Litt lukt er normalt

Pernille Nyhlen er gynekolog og overlege. Foto: Privat

Pernille Nylehn er overlege ved kvinneavdelingen på Haugesund sjukehus. Hun sier at litt lukt er helt normalt og synes det er trist at det naturlige blir sett på som ekkelt.

– Det skal være litt lukt fra underlivet, fordi vi har naturlig utflod. Den får du ikke bort ved å spraye på deodorant. Hvis du forventer deg et luktfritt underliv, så har du et problem, for det får du ikke.

Gynekologens råd til kvinner som plages med lukt nedentil, er å unngå trange klær og syntetisk undertøy. Ved vedvarende luktproblem anbefaler hun en tur til legen.

Eveline Karlsen fra Skien er en av flere influencere som snakker varmt om slike produkter på sin Instagram-story. NRK har i flere dager forsøkt å komme i kontakt Karlsen, men hun har ikke besvart henvendelsene.

Heller ingen av de andre påvirkerne NRK har kontaktet om dette, har respondert.

Underlivsplager

Overlege Nylehn møter stadig flere kvinner som har plager som smerter, kløe og ubehag i underlivet.

– En av grunnene til det er jo at man bruker forskjellige såper og remedier som irriterer. Så jeg er redd for at en slik trend kan føre til at endel får enda mer problemer.

Huden i underlivet er sart og følsom, og gynekologen mener det holder å vaske seg med vann og mild såpe. Hun fraråder bruk av intimdeodorant.

– Huden der bør være i fred, sier hun.

– Ubrukelige

Sex og samfunn er landets største klinikk for seksuell og reproduktiv helse for ungdom. Klinikken oppsøkes stadig av unge som er redde for at de lukter for mye.

– Det er en vanlig problemstilling vi møter, sier Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder.

Noen ganger er det et reelt problem og skyldes infeksjoner som må behandles. Men i de aller fleste tilfellene er lukten helt normal.

SKAM: Tore Holte Follestad er assisterende daglig leder i Sex og samfunn. I tillegg er han sykepleier og sexologisk rådgiver. Han mener intimdeodorant bidrar til skamfølelse og usikkerhet blant unge og skaper et kunstig behov. Foto: Privat

– Man har fått en idé om at kropp og kjønn ikke skal lukte noe som helst, og at vi alle egentlig skal lukte lavendel. Slik er det jo ikke.

Sex og samfunn er kritiske til intimdeodorant, og mener produkt som dette skaper usikkerhet og et kunstig behov.

– Vi synes disse produktene er ubrukelige. De skulle aldri blitt laget. Det er med på å gjøre noe helt naturlig til et problem, sier han.

Deodoc

Gründerne av det svenske selskapet Deodoc lanserte intimprodukter i Skandinavia for sju år siden. Produktene er utviklet av leger og gynekologer, som sier at de brenner for kvinners helse.

De mener at lukt fra underlivet ofte stammer fra svettekjertler som er like de vi har i armhulen.

– I armhulen er det helt akseptert å bruke deodorant. Vi mener en intimdeodorant bør være like akseptert for de kvinner og menn som ønsker å bruke det, sier lege Hedieh Asadi og gynekolog og professor, Gunvor Ekman Ordeberg.

De understreker at produktet kun er svettehemmende, og ikke hjelper mot naturlig lukt fra vagina.

– Vi ser at utilstrekkelig kunnskap ofte leder til overdreven vask av underlivet, med ulike former for besvær som resultat. Derfor tilbyr vi et sikkert alternativ.