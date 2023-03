Striden innad i Fram Larvik har toppet seg med at daglig leder i idrettsklubben har engasjert advokat.

Daglig leder Rune Holst Bloch forsøker nå rydde opp i det han mener er misforståelser.

Bakgrunnen er at han og 18 andre i fjor skrev under på et initiativ for å oppheve klubbens utestengning av en overgrepsdømt mann.

Skrivet har blant annet ført til at den profilerte sportskommentatoren Daniel Høglund har meldt seg ut av idrettsforeningen.

Denne uken hadde Fram-ledelsen oppvaskmøte om saken.

Mener avis har skrevet grovt villedende saker

Advokat Øyvind Røed har på vegne av daglig leder og driftsleder i Fram sendt et brev til NRK og avisa Østlandsposten, som omtalte saken først.

Han skriver at han mener det er åpenbart at mange tror at oppropet gjelder en annen overgrepsdømt mann, som begikk en serie overgrep på Frams område.

Denne mannen ble dømt til fengsel i 8 år for overgrepene.

Mannen det skriftlige initiativet faktisk handler om er dømt til fengsel to ganger for seksuell omgang med barn. Totalt er han dømt til 10 måneders fengsel for disse forholdene.

Han er også dømt for å ha forsøkt å avtale et møte med et barn under 16 år. Dette viste seg å være svindel. Gutten han avtalte å ha et møte med eksisterte ikke.

I brevet til NRK og ØP viser daglig leders advokat til en overskrift i avisa som omhandler en voldtekt i 2011. Mannen det gjelder er ikke dømt for voldtekt.

Røed mener at ØP har skrevet saker som er grovt villedende.

Daglig leder i Fram sier til NRK at han var sjokkert og reagerte da han så avisas vinkling.

– Dette har vokst helt ut av proporsjoner. Jeg involverte advokat fordi jeg følte vi trengte juridisk bistand for å få denne saken ned til det det faktisk dreier seg om, sier Rune Holst Bloch til NRK.

Han understreker at det aldri har vært meningen at vedkommende skulle ha noen som helst verv, rolle eller medlemskap i klubben.

Flere har uttalt til NRK at de frykter at konsekvensen av uroen vil føre til utmeldinger fra idrettsklubben Fram i Larvik. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Det har kun vært en henvendelse om at en person kunne komme inn og få et begrenset tilbud på dagtid, sier Bloch.

– Slik det har blitt vinklet fremstår det som at vi har en aksept på at en tidligere overgrepsdømt skal komme fritt inn i vår klubb. Det har aldri vært hensikten at han skulle ha noe med barn og unge å gjøre.

– Misvisende

Østlandsposten er ikke enig i at sakene deres er grovt villedende.

Noe av kritikken er likevel berettiget, sier Tonje Skjørtvedt, konstituert ansvarlig redaktør i avisa, som har publisert hele brevet fra advokaten med avisas tilsvar.

Hun innrømmer at avisa har hatt en misvisende mellomtittel som omhandlet voldtekt.

– Vi har hatt feil vi absolutt ikke skulle hatt, og det legger jeg meg flat på. Vi skulle vært mer nøyaktige enn det vi har vært i den saken her.

Tonje Skjørtvedt, konstituert ansvarlig redaktør i Østlandsposten. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

ØP har presisert at personen saken gjelder ikke har begått overgrep i tilknytning til Fram og at det er en person med en kortere dom, sier Skjørtvedt.

Tre personer er dømt for overgrep mot barn i Fram. Det gjør at folk lett kan blande sammen, mener redaktøren.

De to andre overgrepsdømte har langt større og mer alvorlige dommer på seg, legger hun til.

Men hovedbudskapet står, selv om overgrepene mannen er dømt for skjedde før hans tid i Fram, sier Skjørtvedt.

– Det er fortsatt om en person tilknyttet Fram som er dømt for seksuelle overgrep mot to barn og for grooming av det han trodde var en 14 år gammel gutt.

Skjørtvedt sier at Østlandsposten har latt alle parter få komme til orde og at kilder de har intervjuet har presisert at vedkommende ikke skal jobbe med barn og unge.

ØP har lagt inn en korrigering i den opprinnelige saken og i tillegg skrevet en faktaboks der de retter opp i det som har vært misvisende.

– Utgjør ingen forskjell

Sportskommentator Daniel Høglund bekrefter at han først trodde underskriftene gjaldt mannen som er dømt til 8 år i fengsel for en serie overgrep i Fram.

Han mener likevel ikke det utgjør noen forskjell i hans syn på saken. Han holder fast ved at det var riktig å melde seg ut av klubben.

– Etter det jeg har lært om den andre mannen, så er det ingen forskjell for meg, sier Høglund til NRK.

Sportskommentator Daniel Høglund Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Sportskommentatoren sier at han vet godt hva begge sakene dreier seg om.

– Det er langt mer enn det «glansbildet» noen forsøker å tegne, mener han.

Det er en grunn til at styret har stått fast i sin utestengelse av mannen, sier Høglund.

– Selv om vi kan diskutere alvorlighetsgraden mellom de to, er det en avsporing fra det viktige. At barn og unge skal føle seg trygge. Jeg synes virkelig dette er en håpløs avsporing.

Daglig leder i Fram sier at det aldri har vært noe tema at barn og unge ikke skal være trygge i klubben.

– Selvfølgelig skal barn være trygge. Det er helt åpenbart, sier Bloch og viser til sine tidligere uttalelser om hensikten med det skriftlige initiativet.

Da initiativet ble avslått av hovedstyret i desember 2022 var saken avsluttet, sier han.