Tenk deg at du nyter en fridag på stranda. Barna leker i strandkanten og hopper fra brygga.

Det er sommeridyll på sitt beste.

Så legger du merke til en mann med lang telelinse som peker rett mot barna dine.

Hva gjør du?

Mener mann pekte linse mot barna

Ida Myhre Folvik og familien koste seg på Storevarstranda i Stokke, da de observerte en mann som skilte seg ut fra mengden.

– Han pekte linsa så åpenbart mot brygga der det var barn, forteller trebarnsmoren.

Etter at mannen skal ha fotografert i flere timer, fikk Folvik en dårlig magefølelse.

– Jeg synes det var veldig ubehagelig. Tenk om han sitter inne med bilder av min datter på seks år i bikini.

Det skal ha vært mange barn på stranda og brygga på Storevarstranda i Stokke den aktuelle dagen. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Trebarnsmoren ringte politiet og ble oppfordret til å snakke med mannen selv.

Tønsbergs Blad omtalte denne historien først.

Ba om å få se bildene

Folvik tok mot til seg og konfronterte mannen.

Hun forteller at hun spurte om å få se de siste bildene han hadde tatt, for å forsikre seg om at barna ikke var avbildet.

Mannen skal ifølge Folvik ha blitt stresset og trykket febrilsk på knapper på kameraet sitt.

Det skal ha tatt lang tid før han viste henne kameraet. Da var det ingen bilder der.

– «No images», stod det, forklarer trebarnsmoren.

Trebarnsmor Ida Myhre Folvik på Storevarstranda i Stokke. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Ifølge Folvik kjørte mannen av sted i full fart etter konfrontasjonen. Hun synes det er mistenkelig at han ikke kunne vise bildene med en gang, dersom han ikke hadde noe å skjule.

– Hva var du redd for?

– Det er jo at det skal brukes på nettet. Til sånne snuskete sider. At bilder av rumpa til ungene havner på sånne grove sider, der ikke bilder av barn burde være, sier hun.

– Men kan du være sikker på at mannen tok bilder av barna?

– Jeg kan ikke være sikker, for jeg fikk ikke se bildene, men det er veldig suspekt.

NRK har ikke lyktes i å komme i kontakt med mannen. Til Tønsbergs Blad sier han at han ikke vil kommentere saken.

– Laget hemmelig hull for å ta bilde

Hver sommer får vi henvendelser om snikfotografering av barn, opplyser Claire Ann Alfonso, president i Norges Livredningsselskap.

Elleve strandlivreddere patruljerer fem strender i Oslo hver dag.

– Vi har ikke telling på hvor ofte, men det går ikke en sesong uten at vi får henvendelser om det, eller selv opplever og oppdager at noen faktisk tar bilde av barn på strendene, sier Alfonso.

Claire Ann Alfonso, president i Norges Livredningsselskap. Foto: Privat

I utdanningen lærer strandlivredderne om hva de skal se etter.

Ifølge Alfonso er noen lette å oppdage ved at de for eksempel har plassert seg alene i nærheten av barnefamilier.

Noen tar bilder åpenlyst, mens andre gjemmer seg bort.

– Noen prøver å gjemme mobilen i lomma, også har de laget et hemmelig hull for å ta bilde, sier hun.

Strandlivredderne melder umiddelbart fra til politi eller vektere når de oppdager slike hendelser.

– Bruk hodet

Politiet har ingen statistikk over hvor mange henvendelser de får av dette slaget.

Politiinspektør Torunn Fossli Sæthre er fungerende seksjonsleder for seksuallovbrudd og vold mot barn i Sør-Øst politidistrikt.

Det er ikke forbudt å ta bilder på et offentlig sted, men å ta bilde av andres barn uten foreldrenes samtykke er ikke greit, forklarer politiinspektøren.

– Hvis man undrer seg over hva fotografen er interessert i, bør man stille spørsmål, sier Sæthre.

Torunn Fossli Sæthre, fungerende seksjonsleder for seksuallovbrudd og vold mot barn i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Martin Torstveit / NRK

Dersom man får en dårlig begrunnelse, ber hun foreldre om å rådføre seg med politiet.

– Har foreldre grunn til å være bekymret?

– Det har ikke vært mye varsler på dette. Men bruk hodet, sunn fornuft, vær observant og still spørsmål om man er i tvil om noe, råder hun.

Bilder av barn på stranda kan ha dukket opp i beslaglagt overgrepsmateriale, opplyser Kripos.

– Vi har ikke erfaring som tilsier at dette er en stor problemstilling, sier Line Berbu, politioverbetjent og fungerende leder for seksjon for seksuallovbrudd.