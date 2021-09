Hytter brant ned – båt kjørte fra stedet i full fart

Politiet søker tips etter at en båt skal ha kjørt fra Asdalstrand i Bamble etter at en brann i to bygninger startet.

Det skal være snakk om en 16–17 fots båt uten kalesje og vindskjermer. Det skal være minst to personer om bord, informerer politiet på Twitter.

Nødetatene rykket ut til stedet rundt 06.30 torsdag morgen etter melding om en brann i en bygning.

Operasjonsleder i politiet Sørøst, Tor Egil Groth, sier at de fikk melding om at det brant i en hytte og at vitner hadde sett at en båt kjørte i full fart fra stedet.

– Den skal til og med ha dultet borti et skjær, og så forlatt stedet.

Politiet er nå på stedet og leter etter båten med helikopter og politibåt.

Ingen personer skal ha kommet til skade.

Groth forteller at hyttene sannsynligvis skulle rives om få uker.

– Spor på stedet tyder på at hyttene er påsatt.