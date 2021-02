Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vinterferien er i gang flere steder i landet. Mange kommuner får storinnrykk av skiglade turister.

Flere steder har smittesituasjonen vært lav, men nå er det flere som frykter at smitten skal øke med innbyggertallet.

– Det har nesten ikke vært smitte her i 2021, så det kan egentlig bare bli verre for oss.

Det sier kommunelege i Øyer, Sør-Fron, Nord-Fron og Gausdal, Anders Brabrand.

Større pågang

I Narvik, kommunen med Nord-Norges største alpinsenter, er de forberedt på å ta imot mange gjester i vinterferieukene.

Kommuneoverlege Sverre Håkon Evju sier til NRK at de forventer flere folk enn normalt til kommunen, all den tid ingen reiser utenlands på vinterferie.

– Vi har vært uten smitte i tre uker, men det er klart vi er ekstra oppmerksomme i forbindelse med vinterferien. Det er ekstra viktig i en periode hvor folk kanskje senker «guarden» litt. Man er sårbar og det skal lite til før man får et utbrudd, sier han.

Femdobler innbyggertallet

NRK har tatt en ringerunde til mange populære feriekommuner. Flere forventer at innbyggertallet vil mangedobles når besøkende kommer på ferie.

– Vi forventer en femdobling i innbyggertallet i vinterferien, sier kommuneoverlege i Hemsedal, Camilla Underland.

Også Oppdal, Hol og Vinje kommuner forventer en mangedobling av innbyggertallet i vinterferieukene. I Geilo i Hol kommune bor det til vanlig rundt 2500 personer. Når vinterferien starter til neste uke, forventer de å få rundt 30.000 mennesker.

I Bykle øker det fra 900 personer til 15.000 på få dager. Dette medfører en større mulighet for smitte, forteller kommuneoverlege Dag Steinar Skagestad.

– Det er enkel matematikk at det kan dukke opp smitte her. Jeg synes det er mer sannsynlig at vi får det enn at vi ikke får det.

VINTERFERIE: Mange tok seg turen til Gautefall skisenter mandag ettermiddag. Også her har de begrenset antall heiskort til salgs på grunn av koronarestriksjonene. Foto: Berit Heggholmen / NRK

Venter mer smitte

Hverken Hamar-regionen, Ringebu, Hemsedal, Vinje, Røros eller Stranda kommuner har hatt særlig mange smittetilfeller den siste tiden. Likevel er de forberedt på at det økende innbyggertallet kan øke smittepresset i kommunene.

– Vi forbereder oss på at vi kan få utbrudd både under og etter vinterferien, men vi har god beredskap på det, sier kommuneoverlegen i Røros og Holtålen kommuner, Anne Lajla Kalstad.

Arne Gotteberg, som er kommuneoverlege i Stranda, har en viss frykt for at det kan bli økt smitte etter vinterferien. Det er snaut 900 hytter i Stranda, samt et populært skisenter.

– Vi er i det store og hele urolige spesielt for det muterte viruset. Vi så hvordan det påvirket en liten kommune i Hardanger, og ser for oss at det kan bli en stor belastning om vi får noe slikt.

Ordfører i Vinje kommune, Jon Richard Kleven, er i andre enden ikke bekymret for smittesituasjonen under vinterferien.

– Jeg tror dette skal gå bra, og vi er avslappet til situasjonen, sier Kleven. Han oppfordrer folk om å bruke munnbind der meteren ikke kan overholdes.

Satt inn tiltak

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har tidligere uttalt til NRK at det er uproblematisk å reise på vinterferie så lenge man tar forholdsregler.

Mange av kommunene NRK har vært i kontakt med har også innført flere tiltak for å unngå smitte. Ved alpinanlegget i Voss er kapasiteten redusert til rundt 2500 personer per dag, fra rundt 4000 på en god vinterferiedag i et vanlig år.

Daglig leder Anna Bryn forteller at de har anbefaling om munnbind i gondol, kafé og skiutleie. Andre tiltak i anlegget er blant annet at det skal være en ledig stol mellom fremmede i heisen, en og en på T-krokene. Det er egne koronavakter rundt omkring i anlegget som sørger for at folk overholder smittevernreglene.

– Gjestene er veldig flinke til det. De er takknemlige for at de kan ha en aktivitet å drive med i disse tider, sier Bryn.

Hovden alpinsenter har anbefalt besøkende å bestille skikort på nett i god tid i forkant. I Sirdal er Tonstadbadet og Sinnesbadet forbeholdt kun de fastboende i kommunen.

Kommuneoverlege i Hemsedal, Camilla Underland, sier at de har gode rutiner for å forhindre spredning i ferien. Hun legger til at det er viktig å lytte til anbefalingene fra lokale smittesporingsteam.

– Ikke dra ut av din egen kommune om du er i karantene, venter på prøvesvar eller har symptomer.