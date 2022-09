Familiefar Odin Engebraaten (47) fikk seg en overraskelse da han så hvor mye tid han brukte på mobilen i fjor. Svaret var 35 timer i uka.

– Det er nesten en arbeidsuke. Det er mange timer om dagen.

Tiden gikk med til å lese om korona og til å diskutere i sosiale medier. 47-åringen ville ha en endring.

– Det var litt vanskelig

Vanligvis er januar en måned hvor han spiser sunt og avstår fra alkohol. I år ville han også begrense mobilbruken. Han startet den første digitale fasten på nyåret, og den varte i nesten tre måneder.

Han slettet Facebook, Instagram og nettaviser. Og alle varsler ble skrudd av.

Mobiltelefonen kunne bare brukes til å ringe med, e-post, nettbank og Vipps. Den ble kun brukt i 3,5 timer den første uka.

– Det var litt vanskelig, fordi det er naturlig å ta mobilen opp når man kjeder seg litt, har litt tid for seg selv eller tar en pust i bakken. Da må du bare stå i det. Etter hvert venner du deg til ikke å ta opp telefonen.

Merket endringer

I tillegg til at han fikk mer tid, fikk også hunden lengre turer. Engebraaten mediterte mer, var mer sammen med barna, leste bøker, pusset opp hjemme og hørte på mer musikk.

– Jeg fikk andre drømmer og jeg fikk nye ideer.

Kona Jennifer McConachie sier hun merket at mannen hennes ble roligere, mer tilfreds og positiv.

– Han var også en rollemodell for barna, for at de skulle bruke mindre tid på skjerm, forteller McConachie.

Kona Jennifer McConachie merket at Odin Engebraaten fikk mer energi da han hadde sin første digitale faste. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Vil ha lenger pause

Da krigen i Ukraina kom, ble fasten ble avsluttet. Han ville følge med på det som skjedde.

Men fortsatt var ikke apper for sosiale medier og nettaviser på mobilskjermen.

Nå er Engebraaten i gang med en ny digital pause. Planen er at den skal vare frem til 20. desember. Altså i 16 uker.

Hunden Winnie fikk lengre turer da Odin Engebraaten hadde strenge begrensninger på hva han kunne bruke mobiltelefonen til. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

– Jeg anbefaler dette til mange. Du får mer kontakt med seg selv, du får bedre forhold til dine nærmeste og er mer til stede.

– Blir du ikke litt usosial når du ikke er på sosiale medier?

– Du blir mindre sosial på nettet, men blir mer sosial uten nett. Det er lettere å ta opp telefonen og høre hvordan det går med venner, eller du går på besøk til noen.

Han råder flere til å bruke mobiltelefonen til å kun ringe, sende meldinger og sjekke nettbanken med. Dette roses han for av hjerneforsker og lege, Ole Petter Hjelle.

Kan gå ut over helse

Undersøkelser viser at vi bruker i snitt 4–6 timer foran mobilskjermen hver dag. Det viser blant annet tall fra Ungdata-undersøkelsen. Dette bør bekymre oss, mener Hjelle.

– Søvn, regelmessig bevegelser og sosialt samvær er grunnpilarer for helsa vår. Jo mer du er på skjerm, jo mindre gjøre du av disse tre tingene.

Hjelle har skrevet om hvordan vi kan bli kvitt skjermavhengighet i boka «Det digitale dopet».

– Den er avhengighetsskapende, slår Hjelle fast.

Lege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle sier folk som kutter ned på skjermbruk blir overrasket over hvor mye tid får. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Han mener de fleste av oss har godt av å se litt mindre på skjerm.

– Men jeg tror ikke digital faste er for alle. For noen passer det å ha det strengt, for andre noen timer uten skjerm. Det gjelder å finne et opplegg som passer for deg.