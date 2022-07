– Hva? Nå skjønner jeg ingenting. Dette passet ikke inn i mitt mønster, sier Rune Aae.

Forskeren har fulgt «Freya» i lang tid, og tror nesten ikke det han hører når vi informerer om at en hvalross har dukket opp i Tønsberg.

Det var TB som fortalte om observasjonen først.

Hvalrossen slapper av på en brygge i Tønsberg. Foto: Anne-Sophie Drouet / NRK

Tror det må være «Freya»

Det hersker nå full forvirring om hvilken hvalross som er observert hvor.

Flere mener å ha observert henne utenfor kysten av Rogaland tidligere i dag, men hvordan kan hun da være i Tønsberg noen timer senere?

Ut fra bildene mener Aae å kunne fastslå at det faktisk dreier seg om kjendisen «Freya», og at observasjonene på Vestlandet tidligere på dagen dermed må være uriktige.

– Skadene på den ene luffen ligner veldig på Freya sitt arr. Den har helt sikkert vært oppe ved Lindesnes, det vet vi med sikkerhet, men den ser altså ut til å ha kommet tilbake igjen, sier han lettere forbløffet til NRK.

Aae har kartlagt hvalrossens bevegelser siden 2019.

Ferden strekker seg over store deler av Nord-Europa.

Dyret har blitt en snakkis på sosiale medier denne våren, etter flere besøk langs kysten. I vinter dukket hun opp ved Jomfruland utenfor Kragerø, og ble værende i månedsvis.

Oppholdet har medført både glede og irritasjon.

Politi og kommune har flere ganger advart folk mot å oppholde seg i nærheten av henne, da det kan være forbundet med stor fare.

Hunndyret har i tillegg lagt seg til rette i flere båter på sin ferd, noe som har ødelagt store verdier for eierne.

I Kragerø bygget kommunen til slutt et eget isflak så den digre gjesten skulle ha sitt eget sted å ligge, noe som så langt ikke har fristet det enorme dyret.

Var raskt på plass med kamera

Anne Tørresen fra Tønsberg var raskt på plass med kamera da hun hørte rykter om at en hvalross var observert ved Smørbergstranda tirsdag.

– Det var vanskelig å finne den i starten, men så vi en badebrygge som var ganske skeiv, og da var det ikke noen tvil. Der lå det et digert beist av en hvalross. Helt fantastisk, mener hun.

At det er en hvalross som sover på brygga i Tønsberg, hersker det liten tvil om. Men er det kjendisen «Freya»? Foto: Anne Tørresen

– Den brydde seg ikke noe om at det var folk der. Den reagerer på noen lyder fra båter, men ikke oss mennesker, sier hun. Tørresen håper likevel at folk holder avstand.

Om det faktisk er snakk om «Freya» er hun imidlertid mer usikker på.

– Jeg har saumfart en del bilder av henne på nett, og mener faktisk at denne hvalrossen har litt kortere støttenner enn det «Freya» har. Men jeg kan ta feil, understreker hun.

Tørresen mener uansett det er en sensasjon.

– Skulle det være et annet dyr, så er det jo fortsatt en sensasjon om vi har å gjøre med to hvalrosser, ler hun.

Hvalrossen «Freya» er flere hundre kilo tung. Bildet er tatt da hun var i Kragerø tidligere i sommer. Foto: Per Ole Halvorsen

Ikke egnet som svømmepartner

Aae mener dyret i utgangspunktet er helt ufarlig overfor mennesker, da den ikke har unger å beskytte. Det er likevel klokest å holde god avstand, understreker han.

– Hva skjer om man møter henne i vannet på svømmetur?

– Freya er i utgangspunktet harmløs, men om hun vil leke og napper litt, så kan det få fatale følger.

Uansett om det er «Freya» eller en annen hvalross, burde ingen av dem være i Tønsberg, mener han. Det er nemlig Svalbard eller Frans Josefs land som er riktig adresse.

– Enten er de utstøtt, eller så har de navigert feil. Det ser heldigvis ut til at de fleste klarer å finne hjem igjen etter et år eller to.