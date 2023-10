• Fysiker Andreas Wahl har i flere år jaktet på morild, også kjent som algen Noctiluca scintilance.

• For noen uker siden opplevde han og familien et oppsiktsvekkende morildfenomen på Nøtterøy.

• Marinbiolog Per-Erik Schulze forteller at morild er vanlig langs Skagerrakkysten om høsten, men mengdene i år har vært uvanlig store.

• Morild kan sees som gult skum i bukter på dagtid, men om natten eksploderer det i lys.

• Lyset kommer fra en biokjemisk reaksjon i algen, men forskerne er fortsatt usikre på hvorfor algen produserer lyset.

• Schulze oppfordrer folk til å oppsøke bukter med lite vind for å oppleve det spektakulære lysshowet.

• Han er usikker på hvor lenge algen vil bli værende i overflaten.

