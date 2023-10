Hunden Georg kan bli nektet adgang på sykehjemmet: – Han sprer så mye glede

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Oppsummering:

• Porsgrunn kommune innfører forbud mot kjæledyr i alle kommunale bygg fra 1. november, noe som inkluderer sykehjem.

• Forbudet er innført på grunn av allergi blant ansatte, men det er gjort unntak for førerhunder og sertifiserte terapihunder.

• Kommunen vurderer nå å gjøre flere unntak etter reaksjoner, spesielt for besøkshunder som blir tatt med av ansatte og pårørende.

• Allergiforbundet støtter forbudet og ønsker at flere kommuner gjør det samme, da rundt 15 prosent av befolkningen er allergiske mot pelsdyr. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg ser hvor glad han blir når han ser den hunden, sier Vibeke Arnesen som er pårørende.

Hun besøker broren sin på sykehjemmet fem dager i uka. Da er hunden Georg en viktig del av besøket. Georg er en liten hund som er blanding av pomeranian og tibetansk spaniel

– Jeg løfter den opp og legger den på fanget hans, og han klapper den. Broren min snakker ikke noe særlig, men jeg ser på han at han blir glad, sier Vibeke Arnesen.

Georg er en av besøkshundene som sprer glede for de eldre på sykehjemmet.

Han er med i rullatoren, eller får komme opp i senga til beboere for å si god natt.

Arnesen ser at de eldre lyser opp når Georg kommer på besøk.

Hunden Georg skaper mye glede blant beboere på Mule sykehjem i Porsgrunn.

Men nå kan han og hundene få besøksforbud på sykehjemmet.

– Det er rett og slett dårlig gjort av kommunen, sier Arnesen.

Har laget forbud mot kjæledyr

Porsgrunn kommune har laget et forbud mot kjæledyr i alle kommunale bygg fra 1. november. Vedtaket ble nylig gjort av rådmannens ledergruppe.

– Det handler først og fremst om allergi hos ansatte, sier kommunalsjef for helse og omsorg, Bente Aasoldsen.

I vedtaket blir det gjort noen unntak. Blant annet for førerhunder og sertifiserte terapihunder.

Men Aasoldsen åpner nå for å gjøre flere unntak etter reaksjonene som har kommet.

På sykehjemmene i kommunen har de både sertifiserte terapihunder og besøkshunder.

Besøkshundene blir tatt med av ansatte og pårørende.

– Og det er jo her som vi nå trenger et unntak fra regelen. Det å bli sertifisert terapihund er en stor jobb og koster mye penger, så vi kan ikke forvente at ansatte og pårørende gjør det.

– Vil det bety at hundene på Mule sykehjem får lov til å komme likevel?

– Vi jobber for å finne en løsning på det. Vi må få rutiner som sikrer at vi vet om det er noen på avdelingen som har allergi, og som dermed blir syke av at hundene er der. Det skal vi få til innen 1. november.

Får støtte av Allergiforbundet

Allergiforbundet ønsker at flere kommuner gjør som Porsgrunn.

Rundt 15 prosent er allergiske mot pelsdyr, og for dem som blir syke, kan det være vanskelig å bruke offentlige tjenester, sier Charlotte Hack-Godtfredsen, leder i Allergiforbundet i Telemark.

Leder i Allergiforbundet i Telemark, Charlotte Hack-Godtfredsen, sier et forbud mot kjæledyr i offentlige bygg ikke er vanlig, men at det jobbes med flere steder. Foto: PRIVAT

– Selv om det er mye positivt med dyr, er det også dessverre et hinder for universell utforming og tilgjengelighet, sier hun.

Få kommuner har så langt innført et forbud i offentlig bygg, forteller hun.

– Vi vet at det jobbes med å få gjennomslag for det flere steder, men veldig vanlig er det ikke, sier Hack-Godtfredsen.

Hun tror det blir vanskelig å sjekke om det er allergikere blant ansatte, for å fortsette ordningen.

– Det kan komme inn nye vikarer, pasienter og pårørende som har alvorlige allergier. Det ligger også et visst stigma rundt å si ifra om allergi. Du blir litt den store, stygge ulven som gjør at andre ikke kan ha dyr, sier hun.

En løsning kan være å begrense besøket av hundene til et rom på sykehjem, men også da vil ansatte og beboere dra med seg allergener ut i lokalene hvis de ikke bytter klær, påpeker hun.

Blir glade av Georg

Det er hjelpepleier Stine Renate Olsen som eier Georg. Hun sier de er to ansatte som har med hund på jobb på sykehjemmet.

Det siste halve året har Georg vært med på jobb stort sett hver dag. Hun mener han gir beboerne trygghet og glede.

– Det har hendt jeg har ringt min datter for å komme ned med hunden. For de blir så lei seg, hvis jeg ikke har han med.

Hun sier hun er opptatt av å få vite om noen reagerer på hunden. Derfor tar hun ikke med Georg til en ny pasient før hun vet at pasienten tåler hunder.

I tillegg blir alle elever, lærlinger og nye ansatte blir spurt om allergier.

– Vi tar han ikke inn som en selvfølge.