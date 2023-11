Hund hjalp katt fanget i kum

En hund i Horten oppdaget at en katt satt fast i en kum torsdag formiddag.

Rett før klokka elleve fikk 110-sentralen telefon fra en kvinne på Nykirke i Horten. Hun gikk tur med hunden, da den reagerte på en katt som satt fanget under ristlokket på en kum.

Brannkonstabel Martin Paulsen sier via Vestfold Interkommunale Brannvesen at katten satt på en rørstuss oppunder rista. Trolig har katten kommet inn i kummen via en stikkledning.

Brannvesenet måtte hakke jord og is før de fikk brekt opp rista.

– Katten var søkk våt og kald. Nabo Vilde Årøy kom til med håndklær og sammen fikk vi pakket inn pusekatten. Vi vet ikke hvem som eier katten, derfor tar Vilde hånd om den inntil eier melder seg, sier brannkonstabelen.

Brannvesenet takker hunden og kvinnen som meldte fra, samt Vilde som tar godt vare på katten.