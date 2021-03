Hudkreft doblet på 10 år: – Pass på «hjemmekontor-huden»

Etter en vinter med mye innetid er mange klare for sol, vår og påskeferie.

Kreftforeningen advarer mot å sjokksole seg.

– Huden er ekstra sårbar nå som den har lite farge fra før, sier Trine Hveem.

Hun er Kreftforeningens distriktsleder i Vestfold og Telemark og deler av Viken. Ett av områdene i landet som har flest nye hudkreft-tilfeller.

Mange gleder seg til dette nå. Men det lønner seg å begynte litt forsiktig. Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Kari Anne Fevang er leder av Melanom-foreningen i Norge og vestfolding. Hun har selv hudkreft og skulle ønske hun hadde gjort ting annerledes tidligere i livet.

– Jeg skulle latt vær å bli solbrent.

Kari Anne Fevang lever med kreft. Hun ber folk beskytte seg. Foto: Marianne Aakermann / NRK

Men hun ble solbrent, men tenkte ikke mer på det. Det må hun leve med nå.

Det er en tendens at folk som bor langs kysten av Sør-Norge oftere får hudkreft enn andre deler av landet. Det viser tall fra Kreftregisteret.

I perioden 2005 til 2009 fikk 6542 personer hudkreft. Fra 2015 til 2019 er tallet 11 090.

Været og kulturen

Trine Hveem i Kreftforeningen sier antall soldager langs kysten av Sør-Norge forklarer noe av forskjellen. Men også at det er en kulturforskjell.

– Vi trives med å være brune her på solkysten, sier hun. Båtliv, hageliv og mye sol er fristende.

Selv om det har vært mange advarsler lenge, så øker tallene fortsatt.

– Vi må ta dette på alvor nå, sier Hveem.

FYLKESVIS: Antallet personer som får hudkreft øker hvert år. Foto: FHI

Agder topper statistikken over antall nye hudkrefttilfeller. Nummer to er Vestfold og Telemark. Så kommer Rogaland og Vestland. Alle ligger over landsgjennomsnittet.

Norge er allerede i verdenstoppen i hvor mange som får hudkreft.

Sjekk mer enn været på Yr.no

Mange kommer til å sjekke været på Yr.no de nærmeste ukene. Da kan det være lurt å gå innom UV-varselet også.

På appen trykker du bare på «I nærheten» og ett skyv ned ligger UV-varselet. Der står det om du må bruke solkrem og kanskje være mer i skyggen enn i sola.

Symptomer på føflekkreft Ekspandér faktaboks Føflekkreft (Malignt melanom) kan oppstå overalt på kroppen, i nyoppståtte så vel som i eldre føflekker. Føflekkreft kan i enkelte tilfeller også oppstå i slimhinner, lymfeknuter, øyne og under negler. Symptomer på føflekkreft kan være en føflekk som: Endrer form eller farge (spesielt til svart)

Vokser

Klør

Blør eller danner sår

Har asymmetrisk form

Har ujevn farge

Har uklar overgang til normal hud Hvis en føflekk forandrer seg slik som dette, er det viktig å gå til fastlegen: S Større enn før, i tykkelse eller i bredden

A Asymmetrisk form og ujevn kant mot huden

F Flerfarget, ofte med svarte partier

E Endret i form og farge Følg også med hvis en føflekk klør, blør eller danner et sår som ikke vil gro. Symptomene behøver ikke å være kreft, men du bør få en lege til å sjekke dem. Kilde: Kreftforeningen

– Ta pauser, anbefaler Trine Hveem. Man trenger ikke bli solbrent for å bli brun. Hun minner om at huden «husker» alt den har blitt utsatt for. Derfor må man smøre seg med solkrem hele livet.

Kreftforeningen har en liste med råd om solbeskyttelse.

Ekstra viktig er det nå. Hveem ber oss passe ekstra godt på «hjemmekontor-huden». Med hjemmekontor i månedsvis er hun redd vi skal overdrive solingen i vårsola. Huden er ikke forberedt på det og er ekstra utsatt for å bli brent.

Anne Kari Fevang tror mange husker å smøre seg når de legger seg ned for å sole seg, men lar være når de pusser båten, går tur, spiller golf eller seiler på sjøen.

Det er også soling, minner hun om.