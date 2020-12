Høysesong for tette rør: Se skrekkeksemplet

I desember blir det ekstra mye matlaging med retter som inneholder mye fett. Dessverre er det slik at mange ikke vet hva man skal gjøre med fettet etterpå.

I en undersøkelse fra fettvett.no tror 1 av 6 mellom 15 og 44 år det går greit å helle fett i avløpsrørene, så lenge man skyller med vann etterpå.

Lever av fettet

I en video som er tatt av Horten kommune fra et privat nabolag i Horten ser man hvor ille det kan bli. I utgangspunktet skulle alt være i orden i røranlegget som er ganske nytt. Allikevel er rørene stappfulle av fett.

– Her ser vi at det er ganske nært at hele avløpet deres er blokkert, sier Thomas Kirkhus, enhetsleder i Horten kommune.

Han tror at eierne av huset ville fått seg en lei overraskelse i løpet av kort tid dersom det ikke hadde blitt oppdaget.

– Når rørene blir tette, vil vannet finne veien inn igjen i huset og komme opp av det laveste punktet. Som regel er det et sluk i kjelleren, sier Kirkhus.

Mye matfett i rørene fører til mange rotter. Rotter i avløpsnettet lever utelukkende av fett- og matrester som kastes der.

Et rottepar og deres unger kan bli til rundt 1000 nye rotter på ett år.

– Ingen mat betyr ingen rotter, skriver fettvett på sine hjemmesider.

MATFETT: Rørene er relativt nye. Allikevel er de nesten blokkert av matfett. Foto: Horten kommune

Kloakk i kjelleren

Det hjelper ikke med varmt vann etter at du har helt ut fettet i vasken. Det møter nemlig kaldt vann nede i rørene og vil stivne. Det fører til rotter og det kan føre til at kloakkvannet kommer opp igjen i kjelleren hos deg eller hos naboen.

– Fettet kan ha kommet seg til det kommunale nettet før det stivner. Da kan det fort gå utover naboen som har det laveste punktet i gata, sier Kirkhus.

Rensing av rør fører til ekstraarbeid for kommuner over hele landet. Når de sjekker ut rør og ser det er mye fett der, så finner de lett frem til hvor det kommer fra.

– Er det ekstreme tilfeller, som i videoen, så vil vi skrive til huseieren og skrive hva vi har funnet i rørene, slik at de slutter med den bruken, sier Kirkhus.

Her er tre tips:

Fett fra stekepanne: Tørk av fettet med tørkepapir og kast i matavfallet.

Større fettvolum, for eksempel fra juleribbe, pinnekjøtt eller smultringgryte: La fettet avkjøle seg så det blir stivt, skrap ut og kast i matavfallet.

Fett som ikke stivner: Samle opp i tett emballasje, for eksempel en tom melkekartong, og lever til en gjenvinningsstasjon. Dette skal leveres som farlig avfall.