– Jeg håper likevel at saken har bidratt til et større fokus på mobbing, sier Cecilie Haugen selv.

Vant i tingretten

Haugen søkte om erstatning fra hjemkommunen sin, fordi hun mente hun ble mobbet på skolen og at kommunen ikke gjorde nok for å stoppe det.

Det såkalte mobbeoppgjøret i Drangedal ble kjent på vårparten i 2019.

Det som i utgangspunktet var en gruppe på noen få personer, endte med at flere titalls mennesker møttes til et allmøte hos advokat Vibeke Hein Bæra i juni samme år.

Mer enn 70 personer vurderte ifølge Bæra på et tidspunkt å kreve erstatning fra Drangedal kommune.

Alle hevdet seg mobbet på skolen, og at kommunen ikke gjorde nok for å sette en stopper for det.

Cecilie Haugen under den første saken da den gikk i Telemark tingrett. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Kommunen ble dømt til å betale henne erstatning i tingretten, men ble senere frikjent i lagmannsretten.

Haugen bestemte seg for å anke saken sin til Høyesterett, men denne er nå avslått.

NRK forklarer Dette er mobbesaken i Drangedal Bla videre Startet med sak i lokalavisa Mobbesaken i Drangedal ble for alvor kjent da lokalavisa Drangedalsposten omtalte den våren 2019. Da ble det kjent at flere personer hadde kontaktet advokat Vibeke Hein Bæra for å fortelle om mobbing i oppveksten, og at de ønsket et endelig oppgjør med kommunen. Svært mange henvendelser I løpet av noen uker tok mer enn 70 personer kontakt med advokaten for å fortelle om lignende opplevelser. På et allmøte hos advokat Hein Bæra kom det mer enn 40 personer. Saken fikk mye oppmerksomhet, både nasjonalt og lokalt. Fortalte om tøffe opplevelser Cecilie Haugen valgte tidlig å være åpen i media, og fortalte om mobbing på både barne- og ungdomsskolen gjennom oppveksten i Drangedal. Hun er i dag ufør, og har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse. Dette mener hun skyldes mobbing kommunen hadde ansvaret for å sette en stopper for. Fikk nei til erstatning I januar 2020 fikk Cecilie Haugen og flere andre avslag på kravet om erstatning fra kommunen. Dette nektet hun å godta, og tok saken videre til retten. Foreløpig er hun den eneste som har gått så langt i forbindelse med mobbeoppgjøret i Drangedal. Møttes i retten I januar 2022 møttes partene i Telemark tingrett. En rekke vitner var innkalt til saken som varte i fem dager. Det ble tøffe dager med detaljerte skildringer av det Haugen mente hun ble utsatt for på skolen. Vant i første runde Cecilie Haugen jublet da dommen falt. Drangedal kommune ble dømt til å betale henne over 2 millioner kroner i erstatning etter at hun ble utsatt for mobbing på barne- og ungdomsskolen. Gleden ble imidlertid kortvarig, da kommunen bestemte seg for å anke avgjørelsen. Ny runde i retten Den 28. februar 2023 møtes partene på nytt. Ankesaken går i Agder lagmannsrett. Det er satt av syv dager til saken. Krevde 2,3 millioner i erstatning Forrige kort Neste kort

– Tøft

– Det føles tøft, sier hun til NRK.

Saken har vært en stor del av livet hennes i mange år. Oppmerksomheten i media har tidvis vært enorm.

– Jeg må kjempe for å finne veien videre, sier hun.

Støtten fra venner og familie holder henne oppe.

– Det ble blant annet opprettet en spleis for å støtte meg i saken. Dette er penger som har gjort at jeg ikke ble økonomisk skadelidende. Jeg får ikke en erstatning fra kommunen, men jeg kan gå videre uten økonomiske problemer som et resultat av saken, sier hun til NRK tirsdag.

Selv om kommunen nå er å regne som frikjent i saken, føler hun på en seier likevel.

– Jeg har i det minste bevist overfor meg selv at jeg har vært sterk nok til å stå i dette. På den måten har jeg vokst som menneske. Det føles som en liten seier uansett.

– Endelig punktum

Ordfører i Drangedal kommune, Tor-Peder Lohne (Sp), mener avgjørelsen er korrekt.

– Beslutningen innebærer fullt medhold til Drangedal kommune. Det er i tråd med det vi hele tiden har ment. Med dette er det satt et endelig punktum for en vanskelig sak for mange, mener han.

Lohne forstår at saken er vanskelig for mange.

– Vi forstår at dette har vært en vanskelig sak. Nå skal vi se fremover, og fortsette å jobbe for et godt og trygt læringsmiljø i kommunen, sier han til NRK.