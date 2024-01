- Det er litt ekstra styr, spesielt når man har tre små. Man må jo prøve å holde varmen i huset, sier Erik Åtland til NRK.

Han og familien er en av husstandene som har blitt rammet av et stort strømstopp i Porsgrunn søndag kveld.

- Men vi fyrer i peisen, og jeg skal ligge fyringsvakt i stua i natt, så det skal gå fint.

Søndag kveld er det 19 minusgrader i Porsgrunn, ifølge yr.no. Natt til mandag er det meldt minus 20 grader i området.

- Jeg er nok mest bekymra for at vannrørene skal fryse, men vi får ta det som det kommer. Vi får håpe strømmen kommer tilbake i natt, ellers klarer vi oss fint i et døgn, sier Åtland.

Kan bli langvarig

Kommunikasjonssjef i nettselskapet Lede, Thor Bjørn Omnes, sier at strømselskapet nå må sette rød beredskap på grunn av strømbruddet som har rammet over 500 kunder i Porsgrunn.

– På grunn av kulda er dette en alvorlig situasjon. Det er den høyeste beredskapen vi har, og alle ressurser kalles inn, sier Omnes.

DETTE ER ALVORLIG: Kommunikasjonssjef i strømselskapet Lede forteller at de setter rød beredskap på grunn av kulda. Foto: Theodor Aasland Valen

Årsaken skal være at det har røket noen kabler. Så har strømselskapet fått en ny feil, og så har reservekablene også røket.

– Noen kan risikere å ikke ha strøm før i morgen tidlig.

– Kan dette bli langvarig?

– Ja, siden det er så kaldt som nå så kan det bli langvarig, sier Omnes.

MANGE ER RAMMET: Over 500 er rammet av et alvorlig strømbrudd i områdene Vallermyrene og Eidanger i Porsgrunn. Nettselskapet Lede setter rød beredskap. Foto: Theodor Aasland Valen

Omnes sier videre at de nå har et samarbeid med Porsgrunn kommune for å se hvilke tilbud de kan komme med, og lover å komme med informasjon til kundene snart.

– Vi gjør alt vi kan.

Det har blitt sendt ut en rekke aggregater ut til de rammede områdene. Lede jobber parallelt med andre løsninger.

– Dette finnes ikke noe rask løsning på, dessverre, avslutter kommunikasjonssjef i Lede, Thor Bjørn Omnes.

Søndag kveld opplyser Røde Kors sitt Hjelpekorps i Telemark at rammede blir evakuert til et hotell i Porsgrunn etter forespørsel fra kommunen.

To skoler stenges

Porsgrunn kommune har satt kriseledelse søndag kveld, opplyser konstituert rådmann Per Sortedal til NRK. Han forteller at en barneskole og en ungdomsskole per nå er uten strøm.

– Det jobbes for å få strømmen tilbake, men dersom de blir uten strøm i natt får vi ikke åpnet disse i morgen tidlig, sier Sortedal.

I en pressemelding bekrefter kommunen at Tveten barneskole, SFO og Tveten ungdomsskole vil bli stengt mandag.

– Det er usikkert når strømmen kommer tilbake, og temperaturen i bygningene vil ikke være høy nok til å kunne drifte forsvarlig. Vi håper skolene og SFO har normal drift igjen fra tirsdag, skriver de.

FYRER VED: Hilde Sønstvedt bruker tiden på brettspill sammen med ektemannen, mens de fyrer med ved. Hun har tre frysere med mat som hun frykter kan gå tapt, forteller hun til NRK. Foto: Theodor Aasland Valen

Sortedal sier til NRK at kommunen har kontroll på hjemmetjenester, og at de som i første rekke har behov for hjelp vil bli tatt hånd om.

– Det var tidligere et utfall på 1000 kunder som hadde mistet strømmen, men det er nå nede i 500. Vi sjekker nå om det vil være mer behov for bistand.

Krister Ramsrud har ikke hatt strøm siden klokken 16.20 søndag ettermiddag. Hjemme i stua har han også fyrt i peisen for å holde varmen.

– Jeg har heldigvis mye ved, men det er ikke så mye å finne på, sier han til NRK.

Foto: Theodor Aasland Valen

Han forteller at det også var strømstans i rundt en time lørdag.

– Det er kjipt. jeg synes synd på de som bor i boliger som kun er basert på elektrisitet, og ikke har peis.