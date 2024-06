22-åringen fra Arendal hadde bare noen dager før drapet giftet seg med 19-åringen som er tiltalt i saken. De flyttet inn i leiligheten to dager før drapet.

Overlegen la fram en grundig rapport om obduksjonen der hovedfunnet var omfattende hodeskader.

Mange kraftige slag

Han konkluderer med at Oliver har fått minst åtte slag mot hodet, men retter dette til sju da han får vite at kroppen har blitt flyttet på etter drapet.

Overlegen utelukker ikke at det kan ha vært langt flere slag, men at det er vanskelig å være sikker.

Han bekrefter at skadene stemmer overens med at det er et balltre som er drapsvåpenet.

Balltreet som ble funnet ved siden av avdøde, kjøpte paret kort tid før drapet.

– Du sier det har vært minst sju slag. Kan det ha vært tre ganger så mange, spør rettens administrator.

– Nei, det er i overkant, men det kan sikkert være 10-12, sier rettsmedisineren.

Aktoratet består av politiinspektør Odd Skei Kostveit og statsadvokat Helene Holtvedt Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Fant også eldre skader

Han sier hodeskadene er omfattende og at det er brukt betydelig kraft.

– De samlede skadene er umiddelbart dødelige.

19-åringen husker bare det første slaget. Det skal ha vært et slag mot beina i nødverge.

Under obduksjonen ble det også dokumentert skader som ikke var ferske.

– Kan dette skyldes hverdagslige skader eller er dette et menneske som har fått bank, spør dommeren.

Overlegen mener skadene ikke er blåmerker man får ved for eksempel å slå seg på kneet.

– Her er det skader på hals og brystkasse. Det skal litt til å få alle disse skadene tilfeldig. De taler for at man har blitt utsatt for noe, sier han.

Snakket varmt om tiltalte

Tidligere på dagen vitnet både tiltaltes far, mor og stefar. Alle beskriver 19-åringen som snill, empatisk og hyggelig gutt.

Den tiltalte er født som mann, men har fra tenårene identifisert seg som kvinne, mens den avdøde ble født som kvinne.

Advokat Heidi Ysen forsvarer Olivers ektefelle. Hun hadde kalt inn tiltaltes familie for å få et innblikk i hvem 19-åringen er. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Den tiltaltes foreldre skilte lag før barnet hadde fylt to år. De kjempet begge for omsorgsretten og den tiltalte vekslet mellom å bo hos mor, far og mormor.

Flere av vitnene tror den tiltalte har blitt påvirket av en ustabil oppvekst.

Henvist til psykolog

Fra tiltalte kom i tenårene ble ting så vanskelig at hun fikk hjelp av en psykolog.

Psykologen som behandlet henne i flere omganger mellom 2018 og 2022 sier at den tiltalte slet med flere ting, blant annet depresjon.

Mandag skal psykologene som har undersøkt 19-åringen etter drapet, legge fram sine funn.

Deres rapport kan bli avgjørende for om det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff.