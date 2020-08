Holdt på å dø av korona – nå er Anne (66) på beina igjen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den eldre søsteren hennes pleier å si at det er så fint å snakke med Anne, fordi hun alltid sier at «alt ordner seg».

Det så lenge mørkt ut, men nå har sprekingen fra Tønsberg bevist at det er mye sant i akkurat det.

Det er to måneder siden NRK besøkte henne på Kysthospitalet i Stavern. Da kunne hun ikke stå oppreist på egne bein, og ble trillet rundt i rullestol.

Før hun kom til Kysthospitalet hadde hun ligget 64 dager i koma og flesteparten av dagene lå hun også i respirator. Det er et av de mest langvarige tilfellene for koronapasienter i Norge.

For to måneder siden satt Anne Bratlie Johannessen i rullestol etter to måneder i respirator. Foto: Philip Hofgaard / NRK

På beina igjen

I dag er situasjonen en ganske annen. Etter uker med beinhard trening, går den spreke kvinnen på egen hånd, kun med støtte fra staver.

Hverdagslivet hjemme har blitt verdifullt. Det å gå til kjøkkenbenken eller på do uten å måtte ringe i en klokke, har stor betydning.

– Fantastisk, sier hun, og legger i vei bortover gaten utenfor boligen.

Nå gjenstår det siste. Styrke lungene, og slippe å gå med en oksygentank på ryggen når hun går tur. Fortsatt må hun sjekke oksygenopptaket når hun har vært ute. Det kommer seg, sakte, men sikkert.

– Jeg tror jeg har vært veldig heldig oppe i det hele. Jeg håper nå at alle passer på seg selv. Jeg unner ingen det her, sier Anne alvorlig.

Anne Bratlie Johannessen er utvilsomt på beina igjen. Foto: Anne-Sophie Drouet / NRK

Og nå setter hun pris på de små tingene.

– Ta en kaffe. Sette seg på en krakk på stranda. Det har blitt utrolig viktig for meg, sier Johannessen, som legene trodde skulle dø for bare noen måneder siden.

Mange blir bedre

– Utrolig inspirerende å se at det går an å komme seg så godt tilbake. Det viser også at tidlig oppstart av rehabilitering er viktig for koronapasienter, sier Gro Aasland, klinikksjef for rehabilitering Kysthospitalet, Sykehuset i Vestfold.

Siden mars har Aasland og fagpersonene på Kysthospitalet tatt imot alvorlig syke koronapasienter fra Helse Sør-Øst.

De har frem til nå erfart følgende i rehabiliteringen.

– Vi har begynt å få inn tremånederskontrollene på pasientene som var her under den første bølgen. Det er foreløpig vanskelig å si om de kommer seg hundre prosent, tre måneder er ikke all verden til rehabiliteringsperiode, men vi ser stort sett at det skjer en god og positiv utvikling hos pasientene, forteller Aasland.

Foto: Robert Hansen / NRK

Døden nær

Det hele startet 17. mars, da Anne kom hjem til Tønsberg etter ferie i Florida. To dager senere begynte hun å fryse, hoste og kaste opp.

Ni dager etter det igjen sluttet 66-åringen plutselig å puste mens hun lå på soverommet.

Lungene hennes kollapset, og legene visste ikke om de kunne redde henne. Mannen Bjørn og datteren Pia ble innkalt til Sykehuset i Vestfold.

– De kom og fikk beskjed om at det ikke var noe mer å gjøre. Så jeg var egentlig døden nær, fortalte Johannessen til NRK da vi møtte henne for to måneder siden.