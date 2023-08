Påstand i Austrheim kommune: Det bør bygges vindturbiner på Mongstad

Mange frykter at arbeidsplasser på Mongstad står i fare fordi det er for lite tilgang på elektrisk kraft. Det er planer for vindkraft inne på det store industriområdet.

En vindpark kan gi grønn energi og nye arbeidsplasser, og sikre bedriftene.

Samtidig vil de kunne sees og høres av mange som bor i området. De er redde for at turbinene kan gå ut over deres trivsel.