Her holder kvinnen seg fast i brua flere meter over bakken

– Jeg var på jobb, så begynte vi å høre noe skriking og roping, sier Madelen Jørvum.

Hun jobber som servitør på en restaurant på brygga i Tønsberg.

Ropingen kom fra folk på brygga og i båtene ved gangbrua over kanalen.

– Vi tittet bort på båtene, og da så vi en dame som hang fast i brua mens den åpnet seg, sier Jørvum.

Hun forteller videre hvordan brua åpnet seg og gikk helt opp. En seilbåt passerte under, før brua lukket seg igjen.

– Damen ble sittende på huk og holde seg fast i brua ganske lenge etter at den senket seg, sier Jørvum, som synes det var en svært skremmende hendelse.

Tønsbergs Blad omtalte saken først.

SKREMT: Madelen Jørvum var vitne til hendelsen. Foto: Robert Hansen / NRK

Alarm

Virksomhetsleder Øyvind Myhre i Tønsberg kommune sier brua fungerer som den skal.

– Vi varsler lenge med alarm før bommene går ned, sier han.

Kommunen vet ikke hvem kvinnen er.

– Hun har ikke tatt kontakt med oss, sier Myhre.

– Hva tenker du om det som har skjedd?

– Det er ubehagelig og vondt både for han som satt i bua og for hun som gikk over, sier han.

Forberedte nødetatene

Madelen Jørvum sier en person på restauranten hadde kontakt med ambulansesentralen mens hendelsen pågikk, i tilfelle noe skulle skje.

– Alle som var i restauranten skalv og hadde hjertet i halsen. Det var fryktelig ubehagelig. Hvis hun hadde glippet taket når brua var oppe, så hadde det gått veldig galt, sier hun.

NRK har vært i kontakt med politiet, som sier at de ikke er koblet inn i saken.

– Jeg ser på loggen nå, og vi er ikke varslet om denne hendelsen, sier operasjonsleder Merete Kvaal i Sør-Øst politidistrikt.