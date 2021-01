Her har det fosset inn vann i fire uker

I fjor vinter var det en hobbybutikk i det lille kjellerlokalet. Nå er det som et vannmagasin, med en frådende bekk tvers gjennom kjelleren i bolighuset på Stathelle i Bamble.

Ole Peder Magnusholmen er talsmann for huseieren som har fått en bekk gjennom kjelleren. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

– Det er tragisk. Det er ikke bare her. Det er resten av huset også, sier talsmann for huseier, Ole Magnusholmen.

Vannet fosser inn gjennom bakdøren og beboerne må gå med gummistøvler på inne.

– Får de ikke ledet vannet vekk nå, så går stuen og kjøkkenet, sier Magnusholmen.

Mener anleggsarbeid har skylden

Et steinkast unna huset bygges 71 nye leiligheter. Boligprosjektet Solsiden Terasse skal stå ferdig før jul.

Nedenfor en flere meter høy betongmur ligger det lille røde bolighuset, med kjelleren full av vann. Over muren ligger den store boligblokken.

– Vi har egentlig krevd byggestopp her. Dette går på helsen løs for dem som bor her. Det er ikke bra, sier Magnusholmen.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Beboerne mener at sprengningsarbeid på anlegget har skapt sprekker i fjellet bak bolighuset.

– Her ser dere vannet kommer ut fra Solsiden terrasse, under muren og leilighetene. Det er hele problemet, egentlig.

– Beklager

Selskapet Consto Sør er entreprenøren som står for byggearbeidene. De skal ha oppdaget vannet onsdag denne uken.

Kjetil Vabo, prosjektleder i Consto Sør AS. Foto: Privat

– Først av alt må jeg bare beklage det som har skjedd og den ulempen dette har medført for naboen, sier prosjektleder Kjetil Vabo.

Entreprenøren har funnet ut at vannet renner ut av et drenshull i muren under byggetomta, på terrenget mot huset.

– Midlertidige tiltak ble umiddelbart iverksatt. Arbeidet med permanent løsning for å fange opp overvannet på terrenget over muren pågår.

Selskapet Sørco AS er utbygger på prosjektet.

Petter Aaland, utviklingsdirektør i Sørco AS, sier til NRK at han lover å rydde opp, dersom vannskadene skyldes utbyggingsprosjektet. De vil nå undersøke dette nærmere.

– Ikke overrasket

Bamble kommune fikk denne uka en bekymringsmelding om bekken gjennom huset.

Virksomhetsleder på areal og miljø, Finn Roar Bruun, ser på saken.

Finn Roar Bruun, virksomhetsleder, Areal og miljø i Bamble kommune Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

– Nå skal vi først avklare om tillatelser er fulgt. Det er vårt ansvar. Hvis det er i orden, må partene avklare dette seg imellom.

Bruun er ikke overrasket. Han ser jevnlig saker der det oppstår konflikter på utbygginger i etablerte boligområder.

Utfordringer med vann tror han det blir mer av i årene framover.

– Det kommer mer og mer, fordi det regner mer enn det gjorde bare for 20–30 år siden.