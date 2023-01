Her fyrer elever av fyrverkeri inne på skolen

– Dette er ikke uskyldige ungdomsstreker, advarer politiet.

I løpet av den siste uka har fyrverkeri blitt avfyrt på minst elleve skoler på Østlandet. Onsdag avfyrte elever ved Steinkjer ungdomsskole fyrverkeri inne på skolen minst to ganger, ifølge Trønder-Avisa.

Fredag gikk politiet i Øst ut med en advarsel på sosiale medier:

Foto: Skjermdump

Setter inn tiltak

Videoen som NRK har fått tilgang til fra skolen på Nøtterøy har sirkulert blant elevene. Den er delt på sosiale medier i ungdomsmiljøet i Tønsberg og Færder.

Det bekrefter også rektor Anne Cecilie Thidemansen Bjørvik.

Hun hadde sin første dag på jobb som rektor denne dagen. Hun sendte SMS til alle foresatte ved skolen etter det som skjedde.

«Vi er kjent med at hendelsen er filmet og delt i sosiale medier. Dette er en uakseptabel hendelse, og saken vil bli fulgt opp i henhold til rutiner,» står det i meldingen fra rektor.

Hun har ikke ønsket å stille til intervju med NRK.

Det var på slutten av første skoledag etter juleferien at elever fyrte av fyrverkeriet.

Etter hendelsen har skolen satt i gang en rekke tiltak, som økt inspeksjon og tett samarbeid med FAU. I tillegg er politiets forebyggende enhet i Sør-Øst koblet inn.

Vesong ungdomsskole på Kløfta er en av skolene som som har hatt episoder med fyrverkeri etter nyttår. Her ble foresatte minnet om at det er ulovlig å bruke fyrverkeri for alle under 18 år. Skolen satte også inn flere tiltak.

"Av hensyn til liv og helse for alle elever og ansatte vil det ikke være mulighet til å være inne i friminutt frem til torsdag 05.01" sto det i en e-post til alle foresatte 2. januar.

Stort skadepotensial

Brannalarmen gikk akkurat i det skoledagen var i ferd med å avsluttes, fortalte operasjonsleder Inge Landsrød til lokalavisen Tønsbergs Blad samme dag.

– Da er det et stort skadepotensial, og brannvesenet har undersøkt dette området med varmekamera for å sikre at det ikke var fare for at en brann kunne oppstå i ettertid, sier Landsrød til avisa.

Mann skadet av fyrverkeri på Askøy: – Alvorlig ulykke

Det ble skader i himling og på gulvet inne i gangen på skolen. Det kunne gått mye verre, sa utrykningsleder i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB), Ivar Paulsen til avisa.

– Det kunne ha vært brannfarlig, om det kom borti brennbart materiale.

KUNNE STARTET EN BRANN: Brannvesenet er glade for at det ikke gikk verre etter fyrverkeri-hendelsen på Teigar ungdomsskole. Foto: Vegard Lilleås / NRK

Glad politiet er involvert

Ungdomsrådet i Færder ønsker ikke å si så mye om hendelsen ved ungdomsskolen.

– Vi i ungdomsrådet setter pris på at politiet tar hånd om saken og følger opp. Det viktigste for oss er at ungdommene i Færder skal ha en trygg og god skolehverdag og et godt læringsmiljø. Utover dette, ønsker ikke ungdomsrådet å uttale seg, skriver leder av ungdomsrådet i Færder kommune, Mariell Øvrevik Dahl.