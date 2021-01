– Dette er både skuffende og sjokkerende, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning i en pressemelding.

Den ansatte er tilknyttet Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

Grunnlaget for boten er at vedkommende helsepersonell dro på jobb tre til fire dager etter hjemkomst fra en utenlandsreise, og overholdt med dette ikke karanteneplikten på ti dager.

– Siktede er gjort kjent med forelegget, men har ennå ikke meddelt om dette vedtas eller ikke.

Det opplyser påtaleleder hos politiet i Telemark, Guro Siljan i en pressemelding. Dersom forelegget ikke vedtas, sendes det til retten for behandling der.

Alvorlig sak

– Vi ser svært alvorlig på dette, og hvis politiets opplysninger stemmer, er dette uakseptabelt, sier Rønning.

ALVORLIG: Sykehusdirektør Tom Helge Rønning ser svært alvorlig på at en ansatt skal ha brutt karanteneplikten. Foto: Sykehuset i Telemark

Han mener det er en selvfølge at ansatte overholder karantenereglene, og sier det er ekstra viktig at ansatte i helsetjenesten er lojale til lover og regler som handler om smittevern.

Vi vet foreløpig ikke hvem den ansatte er, men som arbeidsgiver vil sykehuset bli informert av politiet etter at vedkommende har uttalt seg om forelegget, skriver ledelsen ved sykehuset i en pressemelding.

Rønning forteller videre at sykehuset vil melde saken til Fylkesmannen dersom politiet ikke allerede har gjort det. Utover dette ønsker han ikke å kommentere sykehusets håndtering av saken.

Sykehuset har 4 000 ansatte, og Rønnings inntrykk er at de ansatte gjør en god jobb for å redusere risikoen for smittespredning.

– Jeg blir derfor oppriktig lei meg når sykehuset får en slik melding fra politiet.