Helgeværet: – Nå kan du få en forsmak på våren

Til helgen kan du vente deg opp mot 8–10 varmegrader, om du befinner deg i Sør-Norge.

– Nå kan du få en forsmak på våren, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

Ragnhild Linnerud Nyen liker egentlig best vinteren, men nøt solveggen på brygga i Tønsberg torsdag formiddag.

– Det jo godt når sola kommer også, da, sier Nyen.

– Påskestemning

Enkelte steder Østafjells kan det bli riktig så fint å oppholde seg i solveggen eller ute i terrenget.

– I fjellet er det en del snø, så der er det nok fine skiforhold. Litt bløtt i sporet kan man jo smøre seg bort fra. Det blir jo litt påskestemning, sier statsmeteorolog Espen Biseth Granan.

Espen Biseth Granan, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt. Foto: Meteorologisk Institutt.

Nær kysten vil nok det meste av snøen enten ha regnet eller smeltet bort.

– Der tenker jeg mange kan føle på litt sånne vårfornemmelser.

Rakel Schei måtte trå til og bade for laget sitt under et rebusløp.

– Det var det første vårbadet, men det var overraskende godt, sier hun.

BAD: Rakel Schei tok en for laget og hev seg ut i kanalen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Temperatur over normalen

Det er ikke så mildt at det er snakk om rekorder for februar, men det er heller ikke så langt unna.

– Lørdag, søndag og delvis mandag ser det ut til å bli relativt mildt, med temperaturer et stykke over normalen mange steder, sier Granan.

I Oslo antyder han at det kan bli sju-åtte grader. Kjevik i Agder vil også befinne seg godt opp på plussiden av gradestokken.

Der antyder meteorologen temperatur opp mot 10 grader i helgen.

Vinterbilde fra Innlandet. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Det blir også sol i perioder. En knallblå himmel er det likevel ikke sikkert det blir.

– Det ser nok ut til at det kan være et høyt og tynt skydekke. Selv om det ikke er sånn kjempeblå himmel, tror jeg folk vil oppleve det som ganske pent vær, sier statsmeteorologen.

Nedbør

Vestkysten av landet får en del nedbør gjennom helgen. De kan vente seg regn, sludd og snø.

I Bergen ligger det likevel an til å bli mildt.

– Temperaturen der ligger an til å bli rundt seks, sju, kanskje åtte grader, sier Granan.

Linnea Andersson og Henrik Larssen tar årets første utepils på brygga i Tønsberg torsdag.

– Det er kjempedeilig nå. Det er akkurat som våren er her allerede, sier Andersson.

– Ja, nå mangler bare blomstene, sier Larssen.